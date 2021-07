Un hombre terminó internado cuatro días tras ser atacado por un Pit Bull.

Juan Pérez, vecino de Yapeyú, relató a Más Radio que el jueves pasado salió a realizar las compras cuando se detuvo a saludar a una vecina. En ese momento, el perro de la mujer salió y atacó el hombre.

"Me atacó unas 8 o 9 veces, no recuerdo", afirmó. Los vecinos quisieron defenderlo pero el perro lo seguía atacando. El ataque terminó cuando un vecino logró pegarle al can con una pala.

Pérez sufrió heridas y desgarros en el brazo derecho principalmente. Del lado izquierdo, sufrió otras lesiones que llegan hasta el hueso. En total, estuvo cuatro días internado.