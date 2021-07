Habló el taxista que sufrió un ataque piraña en Villa La Lonja

Miguel Ángel, el taxista atacado con botellas de vidrio por un grupo de jóvenes en Villa La Lonja, aseguró que nunca volverá a pasar por la calle Río Negro después de ese momento de pánico.

El hombre comentó que al cruzar el Puente Tronador recibió algunas señas de personas en la calle antes de ser atacado, pero no pensó que lo estaban alertando.

"Por no estar trabajando no me detuve, seguramente esa gente me quería avisar de la situación que no advertí", comentó en diálogo con Canal 10.

Mientras las botellas se estrellaban contra el parabrisas del taxi, Miguel aceleró en plena subida y logró escapar. Por fortuna solo recibió un golpe en su hombro izquierdo.

"Tenía una botella de cerveza entre el apoyacabeza del auto y mi nuca, se ve que me han querido pegar en la cabeza, pero en el fragor de la crisis no recuerdo", explicó sobre lo sucedido.