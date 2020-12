Una niña de 7 años fue atropellada en barrio Marqués de Sobremonte por una moto que, tras impactar con la menor, huyó. Según algunos testigos, el vehículo venía haciendo picadas con otra motocicleta.

Hugo Iglesias, padre de Nahir, confirmó a Canal 10 que la menor está en el Hospital Infantil con estado reservado. "Tiene un traumatismo de cráneo. Le han salido coágulos en la cabeza y trabajan para que eso no se agrave", explicó.

La pequeña estaba con su madre y, cuando estaban por cruzar la calle, la moto impactó con la menor. En el vehículo iban dos personas que se dieron a la fuga, mientras que de la otra moto con la que habría chocado cayó un sujeto al suelo.

"Hay una de las partes afectadas del choque que me pregunta por mi hija. La otra parte no se ha presentado todavía. El conductor no aparece", indicó el padre.