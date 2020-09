Vecinos de barrio Patricio Oeste protestaron por la falta de seguridad. Según afirmaron, hubo diez robos en un mes a tan solo tres cuadras de la comisaría.

"Me robaron a mí, ayer a las 7 de la mañana. Me reventaron el portón y me robaron dos garrafas y una tablet. Llamé a la Policía y demoró 20 minutos", afirmó un vecino.

Otra vecina afirmó que su marido sufrió el robo de su automóvil cuando estaba entrando al garage.

Los vecinos también denunciaron que ya tienen identificados a los ladrones pero la policía no responde ante la inseguridad.