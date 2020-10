La noticia inédita del día nos traslada a la ciudad de Oncativo, ubicada en el departamento Río Segundo.

Un grupo de 20 a 30 personas ingresaron durante el fin de semana a una mansión y realizaron una fiesta en ausencia y sin la autorización del dueño: el empresario Néstor Flaumer.

"Pasaron la noche del sábado y sucedió de todo", dijo Sergio Sterpone, un periodista de la zona en Entre Nosotros Rebeca, por radio Universidad.

Los participantes hicieron uso de los bienes, se fotografiaron con los vehículos de alta gama: Ferrari, una camioneta, una motoclicleta Harley Davison, entre otros y subieron las imágenes a las redes sociales.





La palabra del dueño

Por su parte, el dueño de casa, Néstor Flaumer, en declaraciones a El Doce dijo: "Ya tuve 14 robos en dos años y medio". "También han robado cosas, la Policía está trabajando bastante y bien, y estamos esperando respuestas de la fiscalía", indicó Flaumer, quien además es expiloto de automovilismo retirado.

"Creo que no hay un solo partícipe cuando pasan estas cosas. En todos los hechos que he tenido siempre ha sido cómplice la gente que ha tenido uno lamentablemente y no pasa por elegir la gente, uno quiere darle posibilidad de que crezcan y se aprovechan de eso y se sobrepasan de confianza y termina con esto. Soy de Oncativo y nunca me quise ir de acá porque tenía mi familia acá. Soy más afectivo a mis raíces, lamentablemente no me pasa solo a mí, todos los días pasan cosas y peores que esta, es lamentable que la Justicia no actúe. No puede ser que la gente entra y salga", indicó.

"La verdad tuve una cirugía importante hace poco, casi al borde de la muerte hace un mes, estoy con medicación psiquiátrica, por orden del médico trato de no mirar mucho. Tengo Whatsapp, audios de todo tipo, no creo que haya un mensaje de ese tipo, pero es mentira que no se han llevado nada, creo que lo han hecho, más allá de que es una aventura, es un delito", dijo por último.