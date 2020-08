Cristian Boez - AM 580 / Pensavalle Informa

El hecho tiene como condicionante la muerte de un joven, de 17 años, en las primeras horas de este jueves en la ciudad de Córdoba. Pero los datos conocidos horas después, dan cuenta de un crimen cometido por un disparo policial.

Las denuncias de la familia, en la voz del abogado Cristian Boez, apunta desde "un proceder jurídico y humano lamentable" de parte de la Policía de Córdoba, por no haber ni siquiera informado a la familia de la situación, hasta casi un presunto encubrimiento.

Investigan el asesinato de un joven | Cristian Boez, abogado de la familia

"Desde que me enteré del hecho y me trasladé desde Argüello hasta el lugar del hecho (Chacabuco y Corrientes, en pleno Centro), ya no estaba el cuerpo, el auto en el que iba ni había consigna policial", dijo a radio Universidad.

Agregó que "tengo a una madre llorando sin saber ni siquiera dónde está su hijo o qué pasó", porque "nadie le llamó para avisarle" y "es como si no hubiera pasado nada".

Lamentó que varias horas después del hecho sólo conozca la situación a través de comentarios: iniciado en un control policial en la zona sur de la ciudad y el auto en el que viajaba junto a otras personas, un Fiat Argo, llegando hasta el Centro de la ciudad.

Dos suboficiales de la fuerza realizaron los disparos, uno de los cuales que se realizó desde atrás terminó con la vida del joven.

Investigan la muerte de un joven por un disparo policial

El abogado dejó en claro que "no hubo voluntad de establecer qué pasó", y adujo que en el lugar del hecho "primero aparecieron 50 personas y en 20 minutos quedó sólo un policía buscando en el piso si encontraba algún casquillo de bala. ¿Qué clase de acta se le puede llevar a la autoridad policial?".

Boez adujo que el procedimiento "llamativamente se llevó a cabo en la Jefatura de Policía", adujo que "no sé qué análisis se puede realizar así" y que espera "en nombre de la familia que una autoridad judicial le diga qué pasó, donde está su hijo".

Al respecto agregó: "Hubo un proceder jurídico y humano de la Policía lamentable. Estoy decepcionado ante esta actuación de parte del Estado. Desconozco los responsables, no te puedo decir nada, pero no hubo ninguna voluntad de establecer qué pasó en el lugar ni tampoco una actitud humana".