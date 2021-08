La dueña de un jardín de infantes ubicado en calle Tartagal al 3.800 de barrio Parque República denunció en que en los últimos días ingresaron ladrones es en dos oportunidades y se llevaron hasta los juegos que utilizaban los niños que allí asisten: tres toboganes y un subibaja .

“Nos quedamos con el patio sin juegos”, relató Carolina, propietaria de El Jardín de Carolina, quien detalló que los delincuentes "entraron el miércoles y me robaron un gazebo y dos toboganes. El fin de semana vinieron a buscar el otro gazebo que quedaba, un subibaja y un tobogán. Los sacaron por la tapia ", indicó con pesar.

La mujer contó que no sabe qué hacer para evitar los robos, ya que en lo que va de la pandemia, en tres oportunidades el establecimiento fue víctima de la delincuencia. "He contactado gente que me pongan esos rollos de alambre, queda feo para un jardín, parece una prisión. Pero tengo que hacerlo", lamentó Carolina.

La mujer recordó que en 2020, mientras el jardín permanecía cerrado por la cuarentena , sufrió el robo de un “aire acondicionado, ventiladores, microondas, equipos de música, y un televisor”.

El establecimiento, indispensable para los niños de la zona, cumple ya 48 años en el barrio. Tras sobrevivir a la pandemia, cuenta con lo justo. Por eso Carolina pidió ayuda a los papás, a vecinos y a todos quienes puedan colaborar para reponer los juegos sustraídos.

Con información de El Doce