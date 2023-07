Los padres del adolescente asesinado a comienzos de mes en Laboulaye brindaron detalles de la reciente reunión que mantuvieron con el Juez que lleva adelante la causa, Sebastián Moro, quien les compartió los avances en la investigación.

En un encuentro de carácter informativo, el magistrado les expuso pruebas de suma importancia. Entre ellas, las que muestran el recorrido que hizo el joven asesinado hasta llegar a la casa en la que fue encontrado sin vida el pasado 2 de julio. Para los padres, estos y otros registros fílmicos permiten sostener la hipótesis de un crimen premeditado en el que, para ellos, no hay dudas que L., el mejor amigo del adolescente asesinado, es el principal sospechoso.

“Yo le pedí al Juez que hiciera un seguimiento de mi hijo desde que salió de casa hasta que llegó a la escuela, porque yo y mi marido, su papá, queríamos ver esas imágenes”, dijo Mariela Flores, la mamá, en diálogo con Telediario Digital.

Así fue que la mujer pudo ver todo el recorrido que hizo su hijo el día del asesinato: “Vimos en imágenes todo lo que tiene hasta ahora el Juez y nos lleva a que es L. el que hizo esto con mi hijo”.

A partir de las pruebas que pudieron ver, la mujer señaló además que de las mismas surge que "L. llevó en su mochila ese día un fierro y estuvo 40 minutos armando la escena del crimen”. “Luego se vuelve a la escuela a buscarlo a Joaquín y no lo encuentra, entonces por eso lo espera después a la tarde y se lo lleva a esa casa y a los doce minutos vuelve corriendo y es ahí donde se le cae el teléfono y yo digo que si no se le caía el teléfono a lo mejor no nos hubiésemos dado cuenta nunca tampoco, de que era él”, agregó.

“Al día siguiente el viernes vuelve a clase como si nada, sabiendo que su amigo estaba ahí”, detalló la mujer sosteniendo su presunción sobre la responsabilidad del joven que permanece en Complejo Esperanza. La mujer insiste, tras reunirse con el Juez y ver las pruebas, que “esto demuestra que es él el que preparó, premeditó y pensó qué hacer”. “Hay muchas pruebas que lo incriminan a L.”, sentenció.

Mariela confirmó que se constituyeron como querellantes y, en ese rol, aportaron pruebas que intentarán colaborar con la investigación y para descartar o confirmar si hubo más personas involucradas en el hecho.

Finalmente, la mujer afirmó: “Estamos shockeados, anestesiados con mi marido, porque tenés que aceptar que tenés a tu hijo en un cajón y tenés que aceptar que fue su mejor amigo el que lo mató y no vimos nunca nada, nunca nos llamó nada la atención, sino no hubiéramos dejado que se junte con él.