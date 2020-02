Ordenados por la Justicia Federal, nuevos allanamientos fueron realizados en la mañana de este viernes en la sede del gobierno municipal.

Según informa el diario La Voz del Interior, los operativos se enmarcan en la causa en que se investigan irregularidades en torno a los contratos del servicio de higiene urbana de la ciudad de Córdoba.

Los pesquisas afectados a la tarea secuestraron documentación vinculada a procesos de licitación llevados a cabo durante las pasadas gestiones municipales.

En particular se intenta establecer la participación de ex funcionarios municipales en distintas maniobras ilegales, por las que habrían recibido fuertes sumas de dinero.

En la tarde del jueves, el fiscal federal Enrique Senestrari había solicitado la imputación de ocho ex funcionarios de la Municipalidad, a los que acusa por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión agravada, asociación ilícita fiscal, defraudación por administración fraudulenta y tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales.

Se trata de Alberto Castagno y Norberto Bergami, ex presidentes de la empresa municipal Crese durante la gestión de Ramón Mestre. Junto a ellos, los ex directores técnicos de la empresa Oreste Godino y Walter Vargas; los ex directores administrativos Enrique Imberti Figueroa y Arnoldo Levin; el exsíndico Pablo Cáceres, y el exdirector obrero y dirigente del Surrbac, Pascual Catrambone.