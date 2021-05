literalmente desvalijado. Solo dejaron los estantes, los maniquíes vacíos y algunas pocas prendas que cayeron en el camino. Así quedó un local de ropa de barrio Liceo I Sección, al norte de la capital, que fue robado el sábado por la madrugada.

Los delincuentes ingresaron al lugar por calle Eduardo Wilde, rompiendo los candados de la puerta. Al entrar, bajaron las térmicas, desactivaron las alarmas, y se robaron la mayoría de las prendas. Sólo dejaron los maniquíes y los estantes.

Al ingresar al lugar, una de las dueñas vio que la poca ropa que quedaba estaba preparada para ser llevada. Creen llevaron la mercadería por tandas.

“Nos llevaron todo, absolutamente todo. Nos dejaron muy poquitas cosas, tan poquitas que hoy en día, más allá de las restricciones por la pandemia, nos sería imposible volver a abrir las puertas”, relató Eveyn, una de las dueñas del local familiar en un comunicado publicado en Instagram.

Y agregó: “La tristeza y el dolor que tenemos al ver nuestro negocio así es enorme. la impotencia de que alguien se lleve algo que costó tanto es enorme y la bronca por la inseguridad que hay y por lo impune que es esta gente también es enorme”.

La familia abrió el ocal hace 14 años. "Nos robaron! Pero no solo se llevaron ropa, se llevaron todos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestro trabajo", afirman y piden colaboración a los vecinos de la zona: "Si ven en Facebook, Marketplace u en alguna otra plataforma ropa de procedencia dudosa, no compres; no seas cómplice, cortemos de raíz este delito”.