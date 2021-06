Finalmente y tras dos jornadas de búsqueda infructuosa de una persona que se había reportado perdida en el Cerro Pan de Azúcar, se suspendió el operativo tras la decisión de la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, que investigaba el hecho.

Por segunda jornada consecutiva, personal de bomberos voluntarios de distintas localidades y rescatistas, llevaron adelante el operativo de búsqueda aunque aún no había ninguna denuncia pidiendo por el paradero de esta persona, lo que hace suponer que podía tratarse de una broma de mal gusto.

En total, hubo más de 60 personas abocadas al operativo, de los cuales cerca de 50 estuvieron en el terreno y el resto realizando tareas de logística. En esta jornada se había sumado personal de los cuarteles de Bomberos de Valle Hermoso, La Falda y San Roque para colaborar en el operativo, en tanto que al igual que el martes, participaron los efectivos de Saldán, La Calera, Villa Allende y Cosquín.

El martes al caer la tarde se había suspendido la búsqueda, ante la escasa visibilidad imperante en la zona y luego de que los grupos de rescatistas, acompañados por perros rastreadores que trabajaron desde primeras horas de la jornada, no pudieran encontrar a esta persona.

Cabe recordar que en la noche del lunes, en el 0-800-FUEGO, se recibieron tres llamadas del mismo número, de las cuales en una de ellas, la persona que dijo llamarse Franco Márquez le comunicó al personal que estaba perdido en el Pan de Azúcar, que vestía una campera verde y que se estaba quedando sin batería en el celular. Luego de eso, intentaron llamarlo pero ya no respondió, por lo cual se montó un operativo de rescate.

Claudio Coria, de los bomberos de Villa Allende no había descartado que se hubiese tratado de una broma de mal gusto, debido a que no hubo denuncia formal, Coria le dijo a cba24n.com.ar que no descartaban esa posibilidad, aunque aclaró que "si hay alguien que corre peligro y necesita ayuda" ellos como bomberos cumplirán su rol de intentar dar con el paradero de esa persona.