Un papá debió cruzar desde Santiago del Estero a Tucumán con su hija enferma en brazos porque no le permitían pasar.

En el puesto de control de acceso a la provincia le prohibieron el ingreso porque no tenía una autorización del Comité de Emergencias por lo que decidió y después de dos horas de espera, llevarla a upa.

Abigail tiene 12 años y desde hace 5 recibe tratamiento por el cáncer que padece. Ella vive con su familia en Santiago del Estero pero debe viajar periódicamente a Tucumán para ser atendida por los especialistas.

Según relató la madre de la niña a un diario local, le dijeron que necesitaban una autorización de las autoridades de Santiago del Estero. "Hacía mucho calor, estaba lleno de moscas y teníamos miedo que se le infectara la herida que tiene en la pierna pero no nos entendieron", explicó la señora. Fue después de dos horas de discusiones que el papá de Abigail la tomó en sus brazos y empezó a caminar dispuesto a llegar como fuera hasta el centro de salud.

El hombre caminó más de 5 kilómetros y cumplió su objetivo, pero exige una respuesta de las autoridades para no tener que pasar por el mismo calvario la próxima vez. “Ella ahora está en crisis, con sus dolores. Cada vez que se despierta, lo único que dice es: ese policía malo, mamá, que no me deja pasar para ir a mi casa”, cerró angustiada su mamá.