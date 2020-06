Vecinos denuncian que una jauría de perros ataca a peatones en la esquina de avenida General Paz y La Tablada.

Marcela Santoro fue una de las últimas víctimas de la jauría compuesta de aproximadamente 12 canes. "Me estoy reponiendo del ataque brutal que sufrí el lunes a las 19.05 horas", relató la mujer a Crónica Matinal.

La vecina contó que había ido de compras y estaba caminando por avenida General Paz cuando cinco perros la vieron y corrieron para morderla.

"Me quedé petrificada no podía hacer nada. No sé cuánto duro el ataque", declaró. Marcela sufrió múltiples mordeduras en las piernas, las nalgas y el brazo. Afortunadamente, dos vecinos lograron socorrerla y dispersar a los perros. Uno de ellos, le contó a la mujer que también había sido atacado por la misma jauría.

Marcela fue acompañada por los vecinos a su casa. Luego realizó la denuncia y se sometió a un tratamiento antirrábico y antibióticos.

"Constituyen un peligro para todos. La jauría fue denunciada por vecinos el año pasado. Antes eran agresivos entre ellos, últimamente son agresivos contra seres humanos", expresó Marcela.