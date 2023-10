Un video registrado por una de las cámaras internas del CPC San Vicente muestra una llamativa mancha blanquecina, semitransparente, que cruza uno de los salones del edifico y parece ingresar a un puesto de atención al público.

El registro corresponde a las 5:37 de la mañana del sábado 21 de octubre, es decir este fin de semana, en momentos que el edificio estaba cerrado.

Espíritu tomado por la cámara interna del CPC San Vicente, fue este sábado a las 5:37 hs. AM, según se difundió.

Al respecto, Santiago Gómez, el director de ese CPC y quien publicó el video, contó a cba24n.com.ar que identificaron el extraño episodio durante el mismo fin de semana, cuando abrieron con motivo de la entrega de DNI en el marco del fin de semana electoral.

“El sábado a la tarde cuando ingreso al sistema de cámaras de seguridad del CPC, el sistema me marcó en esa cámara un movimiento extraño a las cinco y media de la mañana , entonces me fui a ese minuto y cuando veo la grabación me encontré con ese fenómeno ”, detalló.

“Son muchas las historias que nos cuentan los vecinos y vecinas sobre apariciones y están asociadas al antiguo Mercado que funcionaba en este lugar desde 1886, y que luego se volvió a construir en 1927”, explicó Gómez.

De todos modos, aclaró: “En lo personal no creo en estas cosas, pero las imágenes están y decidí compartir el vídeo en bruto. Decidí hacerlo público para ver qué comentan los vecinos porque hay muchas historias y aunque yo soy escéptico, muchos dicen, -que las hay, las hay-".

De hecho, muchos aseguran que se trata del alma del histórico referente del teatro cordobés Miguel Iriarte. Mientras, el mismo personal de limpieza ha manifestado escuchar ruidos extraños desde el subsuelo, en más de una oportunidad, aseguró Gómez.

Lo cierto es que entre los mensajes en redes sociales, se pudo advertir la sorpresa en los comentarios, además de una multiplicidad de opiniones, hipótesis sobrenaturales y hasta algunas humoradas por lo ocurrido.