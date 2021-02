Aldana Mansilla vive en Oncativo y denunció a través de las redes sociales que es víctima de violencia de género y hostigación por parte de su expareja.

Este jueves, decidió marchar junto a vecinos y amigos por su seguridad. "En octubre vine a denunciar y quedó en la nada. Aguanté, aguanté, y aguanté. No podía estar tranquila en mis casa. Ni siquera estar en la vereda porque él ya estaba ahí molestando", expresó Aldana a FM Joven 107.5.

"Aguanté sin denunciar porque después la mala era yo", agregó. Sin embargo, la mujer denunció que la última vez fue golpeada y robada por parte de su expareja.

"Si un día aparezco muerta quiero que sepan que yo no me suicide como dijo este enfermo que lo haría... Para que creyeran que yo me quité la vida", expresó Aldana por medio de las redes sociales.

Aldana afirmó que ya realizó varias denuncias y que su expareja tiene una restricción. No obstante, la mujer denunció que violó la restricción. "Queremos que a la primera denuncia queremos que sean respondidas", declaró.

Tras su denuncia por redes, Aldana afirmó que su expareja le pidió que borrara la publicación porque al hijo que tienen "se le iban a reir en la escuela".