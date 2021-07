Un momento de máxima tensión e inseguridad vivió el legislador provincial Alberto Ambrosio cuando fue atacado por dos delincuentes en cercanías del Puente 15.

El episodio ocurrió mientras él se dirigía en su bicicleta hacia esa zona, desde el Parque del Kempes, cuando fue abordado por los malvivientes.

“Cuando bajo bajo con mi bicicleta por el Puente 15 y doblo a la derecha por la Costanera, a la altura del IPEF, dos jóvenes que estaban sentados en un banco de la ciclovía saltaron sobre la calzada y me voltearon de la bicicleta”, relató.

En ese momento, cuenta que inmediatamente lo empezaron a golpear: “Cuando me voltean yo quedé enganchado de la bicicleta y no se la pudieron llevar”. “Ahí me agarraron a patadas, me cubrí con las manos la cara y me arrastraron por el pavimento”, describió.

“No se cuanto duró, pero me golpearon durísimo”, dijo Ambrosio.

El hombre sufrió cortes en sus manos, además de golpes y heridas en una rodilla y en el cuello, en la cadera y en la espalda. “Estoy muy dolorido”, señaló.

Ambrosio dijo estar sorprendido por lo ocurrido, que le pasó en plena tarde, a la hora 17, y cuando habían muchas familias disfrutando del sector. Incluso que pasaron varios vehículos mientras era agredido, hasta que uno se detuvo a ayudarlo. En ese momento, cuando Ambrosio les indicó a los delincuentes que tenía $2.000 en el bolsillo, tomaron el dinero y se fugaron del lugar.

Finalmente, manifestó su preocupación por la inseguridad y se quejó por lo ocurrido, pese a la intensa presencia policial en los parques, a pocas cuadras de donde sufrió el hecho.