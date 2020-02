El pasado 10 de febrero las redes sociales se vieron revolucionadas en varios lugares del mundo debido a un nuevo y misterioso reto: el #BroomChallenge. El cual consiste en lograr que una escoba pueda sostenerse por sí sola y al parecer, por un supuesto tuit de la NASA, sólo se podía realizar este lunes.

La usuaria @mikaiylaaaaa fue la encargada de publicar un video logrando el desafio. Aunque no hay ninguna evidencia de que la NASA realmente lo haya dicho alguna vez, el video sumó más de 8.2 millones de reproducciones y acumuló 306 mil 'Me gusta' en Twitter.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020

"Bien, entonces la NASA dijo que hoy era el único día en que una escoba podía sostenerse por sí sola debido a la fuerza gravitacional ... Al principio no lo creía, ¡pero Dios mío!", escribió la mujer junto al video.

Varios usuarios y famosos -como el rapero Future y la cantante Kelhani- se sumaron al reto. Algunos tuvieron éxito, mientras que otros fracasaron en el intento.

well my broom fell over so — Kehlani (@Kehlani) February 11, 2020

My dad got four of em standing 😭 pic.twitter.com/rzb3FUPuon — manda💗 (@mandapxndx) February 11, 2020

we had to go test it... pic.twitter.com/DNtkOlLRGd — Dyantá D. Harris (@dyantaatnaydh) February 10, 2020

Man I'm so high 💀 pic.twitter.com/SBRaiWSCBL — dre the dj🚶🏽‍♂️♿️ (@thatboydre4) February 11, 2020

También, See R-Truth, Drew McIntyre, Sarah Logan, Zelina Vega y Sarah Schreiber formaron parte del desafío. Las estrellas de WWA grabaron un video mostrando el resultado.

La NASA afirma que el #BroomChallenge se puede hacer cualquier día del año

Ante la repercursión del video, la NASA fue la encargada de desmentir la versión original del reto.

"Este es otro engaño de las redes sociales que ejemplifica qué tan rápido la pseudociencia y las afirmaciones falsas pueden volverse virales", dijo Karen Northon, especialista en relaciones con los medios de la NASA por correo electrónico al portal PRWeek. "Si bien este engaño fue inofensivo, también muestra por qué es importante para todos nosotros hacer algunas verificaciones e investigaciones, incluida la verificación con @NASA y NASA.gov para obtener datos curiosos de ciencia real, antes de saltar a la última moda viral".

Además, la agencia tuiteó su propio video sobre el desafío el martes 11 de febrero: "El astronauta Alvin Drew y la científica Sarah Noble responden al #BroomstickChallenge, mostrando que la física básica funciona todos los días del año, no solo el 10 de febrero".

"¿Hiciste el desafío de la escoba ayer?", preguntó Noble. "Bueno, resulta que puedes hacerlo de nuevo hoy".

"Es solo física", responde Drew. “No existe una gravedad especial que solo afecte a las escobas, pero la gravedad de la Luna crea mareas en la Tierra”, agregó la NASA en un retweet que hizo del posteo del vídeo.