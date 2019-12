La carta para Papá Noel de un nene se volvió viral porque, lejos de pedir un juguete o algún aparato tecnológico, realizó un pedido muy especial.

Maico Lombardo, el hermano del autor de la carta, fue el encargardo de publicar la imagen en su cuenta de Twitter (@LombardoMaico), la cual se volvió viral.

"Mi hermanito lo único que le pidió a papá Noel fue una mochila para la escuela y lo demás dejó que lo lean ustedes...", escribió el joven.

En el papel se lee:

"Queridísimo Papá Noel nose sí me porte mal o bien. Yo quiero

1- Una mochila para quinto año que no sea de carrito.

2- Que mi abuela Susana tenga muy buena salud.

3- Cuidala por favor a mi abuela Susana".

El emotivo pedido conmocionó a muchos los usuarios de la red social, que sumaron decenas de comentarios en la publicación, algunos respondieron con memes o contaron sus historias y otros hasta compartieron con cartas de otros niños.

Mi vieja se llama Susana y también está mal de salud, esto me tocó el corazón

Aguante la abuela Susana y que Papá Noel le traiga una hermosa mochila, no carrito con una tablet adentro. CON UNA TABLET ADENTRO DIJE.

Si tu hermanito que debe tener como 10 años a juzgar por el grado al que va, pidió que Susana tenga salud es por dos cosas, 1 hicieron todo buen tus viejos, 2 Susana debe ser no solo una gran abuela sino una gran persona, así que yo también deseo tenga mucha salud ❤😘

Mi hermanita de 7 no pidió nada porque dijo y la cito explícitamente: "no voy a pedir nada porque papá Noel no existe"

Y el de 5 dijo: "yo si voy a pedir algo, una bolsa de eso", señaló la tele, eran muffins.