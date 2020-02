Be a Lady, they said (con subtítulos en español)

Un impactante video publicado por la revista Girls Girls Girls se ha convertido, en sólo 24 horas, en uno de los virales del año.

Titulado "Be a lady, they said" (se una dama) se trata de una recopilación de mandatos sociales que deben soportar las mujeres durante sus vidas.

En total son más de 100 las exigencias repasadas por la actriz estadounidense Cynthia Nixon, conocida por su participación en la serie de televisión Sex and the City.

En su voz se desnudan también la relación contradictoria que vincula a muchos de los preceptos, que se dirigen tanto a las prácticas sexuales como a los modos culturales.

"Tu falda es muy corta, tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete. Deja algo a la imaginación. Sé sexy, sé seductora. No seas tan provocativa. Viste de negro. Usa tacos. Estás muy vestida. Estás muy desvestida ¡Te ves descuidada! Sé una dama, dijeron. No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, parecés un esqueleto! ¿Por qué no comés? Te ves demacrada. Parecés enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne", dispara Nixon en la pieza audiovisual.

La enumeración se basa en un texto de la escritora Camille Rainville.

El relato incluye la participación de la actriz Rachel McAdams, la cantante Vanessa Hudgens y la modelo Georgia Jagger, entre otras.

Además, presenta escenas de la película My Fair Lady (1964) de Audrey Hepburn.