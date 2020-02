Youtube se convirtió en la plataforma que "democratizó" la difusión de contenidos audiovisuales, desde grandes cadenas de producción de contenidos a simples ciudadanos, que con una cámara, graban, editan y suben materiales. Muchos de ellos, con más repercusión que los medios tradicionales y convirtiéndose en youtubers.

Igualmente, los contenidos más vistos siguen siendo videoclips de artistas de popularidad internacional.

Pero veamos cuáles han sido, en estos tres lustros, los diez videos más visualizados.

Top ten en 15 años

Katy Perry - Roar (Official)

10. Katy Perry con Roar (2.990 millones)

Aparecido originalmente el 5 de septiembre del 2013, Roar fue promocionado muchas veces en YouTube, haciéndolo uno de los pocos videos de esta lista en haber usado la plataforma para anunciarlo antes de su lanzamiento.

Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)

9. Sugar, de Maroon 5 (3.110 millones)

Uno no esperaría que un video musical basado libremente en la trama de una comedia del 2005 como Wedding Crashers sea un megaéxito.

Su estreno en el canal Vevo de Maroon 5 fue el 14 de enero del 2015.

Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)

8. Sorry de Justin Bieber (3.240 millones)

Ha sido su video más popular en YouTube por mucho tiempo, con más de tres mil millones de vistas.

PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V

7. Gangnam Style de Psy (3.500 millones)

Un verdadero ícono en la historia de YouTube, Gangnam Style de Psy fue el primero en ser visto más de mil millones de veces. Algo aún más sorprendente en su momento fue que lo hizo a menos de seis meses de su estreno (de julio a diciembre del 2012).

Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars

6. Uptown Funk, con Mark Ronson ft. Bruno Mars (3.760 millones)

Su debut en YouTube fue en noviembre del 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los más populares y con más likes que ha habido. Está cerca de convertirse en el cuarto video en alcanzar los cuatro mil millones de clics.

Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)

5. Masha and the Bear – Recipe for Disaster (4.220 millones)

Es el único video de la lista que no es un video clip.

Se trata de un episodio de la caricatura rusa para niños Masha and the Bear. El programa es tremendamente popular fuera de su país y muchos de sus episodios han obtenido muchísimas vistas en YouTube. También está disponible en Netflix y NBCUniversal.

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

4. Wiz Khalifa y Charlie Puth – See You Again (4.480 millones)

El primer video de la lista cuya promoción está vinculada a una película, See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth. Lanzado para ayudar a promover el filme Furious 7 (de la franquicia The Fast and the Furious), también sirvió como tributo para la estrella fallecida de la serie, Paul Walker.

Baby Shark Dance | Sing and Dance! | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

3. Pinkfong – Baby Shark Dance (4.500 millones)

Producida por el fabricante pop coreano Pinkfong, es una canción QUE Tiene tiburones, repetición y una cantidad considerable de temor existencial.

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

2. Ed Sheeran – Shape of You (4.600 millones)

Tiene el récord del tercer video más rápido en alcanzar mil millones de vistas y es el segundo más rápido en llegar a los dos mil millones, y también a los tres mil millones.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

1. Luis Fonsi y Daddy Yankee – Despacito (6.610 millones)

El video más popular de YouTube de todos los tiempos está cantado casi totalmente en español.