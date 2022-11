Acercate al Campus Virtual y tomá contacto con el mundo de las plantas

Empezá el 2023 con conocimientos básicos en alguna de las propuestas relacionadas con plantas que ofrece el Campus Virtual. Podés hacerlo completando los cursos a distancia que te ofrecemos. Si no te inscribiste antes, aún estás a tiempo. Y si te inscribiste y por algún motivo no pudiste terminar, aprovechá ahora, porque a fin de año todas las inscripciones previas caducarán. Todos los cursos son abiertos y en general no requieren ningún conocimiento técnico previo.

Además, podes acceder a los materiales cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar, y avanzar a tu propio ritmo. Los conocimientos adquiridos te ayudarán a la hora de buscar una salida laboral, o sencillamente te servirán para desarrollar tu propio jardín o huerta. Los cursos relacionados con plantas, huertas y jardines que están aún disponibles son éstos:

Un curso muy apropiado para quienes quieren incursionar en la elaboración de jardines verticales. Se trata de una práctica que permite aprovechar espacios no-tradicionales para desplegar jardines: sobre las paredes, tanto de interiores como de exteriores. Aprenderás a hacerlo, y podrás estar en contacto con las plantas, aunque no cuentes con un patio extenso.

Es el curso básico para quienes aman la naturaleza, las plantas en particular, y desean aprender a diseñar, construir y mantener jardines. Incluye Conceptos referidos a diferentes tipos de jardines: acuáticos –en maceta o en estanque-, xerofíticos, aromáticos, etc. Todo ello bajo la guía de profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. ¡Aún estás a tiempo de empezar 2023 con un jardín renovado!

En este caso abordarás, de la mano de expertos en la materia, los conocimientos necesarios para comprender, y más importante aún, poner en práctica, todo lo referido a la reproducción sexual de las plantas, es decir, la reproducción mediante semillas. El objetivo del curso es enseñarnos a producir nuestras propias semillas de plantas hortícolas o aromáticas, de manera de no depender totalmente de productos comerciales.

Se abordan conocimientos sobre cómo obtener las semillas propiamente dichas y su forma de conservación y almacenamiento. También se explica cómo reproducir las especies vegetales más comunes en horticultura a partir de sus órganos vegetativos: raíces, tallo y hojas.

Si la producción artesanal de hortalizas en tu propia huerta es lo que te interesa, definitivamente este es el curso apropiado para vos. Aprenderás a aprovechar mejor el agua, a evitar inundaciones en la huerta, a amortiguar el impacto de las altas temperaturas y a construir un refugio natural para la flora y fauna autóctonas. Siempre con la mira en producir tus propios alimentos agroecológicos, podrás tomar la producción de buena parte de tu sustento en tus propias manos. ¡Sólo es cuestión de animarse y comenzar!

En este caso, se trata de aprender los rudimentos de la moderna técnica de la hidroponía: cultivos que no se realizan en suelo –por ello no se necesitan extensiones de tierra disponible- sino en recipientes que uno mismo puede construir, y con las raíces de nuestras plantas directamente en contacto con agua y nutrientes adecuadas. Una forma económica, eficiente y limpia de producir alimentos vegetales.

En próximas entregas te contaremos de otros cursos que podés completar antes de que termine 2022. ¡Pero tenés que apurarte!