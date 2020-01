Uno de los espectáculos callejeros por excelencia de las temporadas de verano en Villa Carlos Paz, es la función de títeres diaria de Beto Melendi, quien, junto a su compañía La Valija Teatro, hace 13 años presenta sus obras en la plazoleta del Reloj Cu-cú, todo un símbolo carlospacense.

Allí, los niños, niñas y familias congregadas pueden disfrutar de las obras de la compañía (cada día ponen en escena una distinta): Anselmo al rescate de los Sueños, El pirata Garrapata, Fábrica de títeres, entre otras, a partir de las 20 hs, con entrada a la gorra.

El público infantil y el adulto se divierten y pasan un momento ameno con la alegría y magia de los muñecos y las historias de los más diversos personajes. En conversación con la prensa local, Beto Melendi recordó sus comienzos minutos antes de la función: “Todo empezó una noche cuando pasaba por acá, por el Cu-cú. Todavía no estaba hecha la plazoleta y me di cuenta que con la cantidad de turistas que venían a ver el reloj, era importante que hubiese un teatro de títeres”. Y continuó: “Con esa inquietud fui a la Municipalidad y pedí el lugar. Aunque me dijeron que sí, no veían potable la propuesta. Así que cuando arranqué, lo primero que hice fue montar el teatro debajo de la escalinata que había antes, justo debajo del Cu-cú. Empezamos así. Los primeros tres años fueron difíciles porque yo siempre trabajé con entrada a la gorra hasta que pude armar las obras con una duración exacta que no interfería con la salida del Cu-cú. Eso fue genial para mí, para vecinos, comerciantes y el fotógrafo. Así, fuimos mejorando año a año”.

Por último, el titiritero expresó a Carlos Paz vivo! su deseo de que, después de tantos años, se pudiera disponer de un espacio preparado para sus funciones y las de otros colegas, en el mismo Cu-Cú. “Debería ser algo móvil pero estaría bueno contemos con un dispositivo que nos permita trabajar más tranquilos y al mismo tiempo reconozca nuestra labor de años”, reconoció el artista.