La Cámara de Diputados tratará este martes el proyecto de Régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer, una iniciativa que establece un marco normativo específico de acompañamiento y seguimiento de los chicos que padecen esta enfermedad

Según publica Página 12, en la Argentina se registran entre 1.300 y 1.400 niñas y niños menores de 15 años con cáncer, lo que equivale en promedio a unos 4 casos por día.

En este marco, y para darle fuerza al pedido que principalmente las madres de los pacientes menores de edad vienen llevando adelante, se realizará a las 17 un abrazo solidario en el Patio Olmos de la ciudad de Córdoba.

Mientras, un grupo de mamás del interior del país, se manifestarán en Capital Federal con el mismo objetivo.

"Todos somos uno, estamos todos unidos en esta lucha y eso es lo más importante y lo que nos llena el corazón", dijo Yanina desde la estación de ómnibus de Retiro en CABA en declaraciones a Crónica Matinal.

La cordobesa explicó que "cada uno de los puntos de esta ley que estamos pidiendo es simplemente cada historia de cada uno de nuestros hijos, ellos escribieron la historia y es por lo que nosotros luchamos, para que el Estado pueda ser guardián de sus derechos", sostuvo la mujer.

La manifestación en Córdoba y el pedido de que las abracen

En tanto, el centro de la ciudad de Córdoba será escenario de un abrazo solidario tan necesario para estas mamás que vienen llevando una lucha casi en soledad para poder brindarles a sus hijos un mejor tratamiento contra el cáncer, y en consecuencia, una mejor calidad de vida.

Viviana explicó a Canal 10 cuáles son los principales requerimientos de la ley: "Estamos pidiendo que estén a tiempo los remedios de nuestros hijos, las quimioterapias, las profilaxis, necesitamos también un traslado seguro porque nuestros niños cuando están neutropénicos (cuando la sangre no tiene una cantidad suficiente de un tipo de glóbulos blancos para combatir las bacterias) y atravesando este duro tratamiento, no pueden manejarse en transporte público y muchos no tienen transporte, entonces necesitamos tanto que el gobierno, la provincia o los municipios nos brinden un traslado seguro para ellos", sostuvo la mamá

A la vez, Viviana remarcó la importancia en las condiciones edilicias que viven algunos de los chicos que padecen esta enfermedad, y en ese marco sostuvo que "estamos pidiendo que una asistente social, o el municipio o la provincia siga las situaciones edilicias de cada niño porque hay muchos que pasan necesidades de no tener un baño en condiciones óptimas, o revoque, o muchas humedades en su casa. Y todo eso afecta a la enfermedad directamente", explicó

Por otro lado -haciendo referencia a un tema del que poco se habla- la mujer señaló que "los papás tenemos que dejar de trabajar para dedicarnos al cien por cien a nuestros hijos, entonces también estamos pidiendo que nos den una ayuda por mes, porque en realidad se hace muy difícil estar con ellos. Yo hace 4 años, y hay mamás como Yani que están hace 7 años y se hace muy difícil. Tenemos que vivir muchas veces de la solidaridad de la gente porque no tenemos ni siquiera un subsidio ni nada. Vivimos de rifas", dijo la mujer.

Por último, y en un conmovedor llamado, invitó a los cordobeses a participar del abrazo solidario de este martes por la tarde: "Por favor necesitamos de toda Córdoba unida hoy, vamos a estar ahí en el Patio Olmos con nuestros pequeños también los que puedan ir, así que tenemos que darnos ese abrazo y necesitamos que la gente nos dé ese abrazo a nosotras las mamás que venimos peleando hace rato y la pandemia no nos dejó abrazarnos y hoy les permitimos que nos abracen así que ahí los esperamos a todos", finalizó Viviana.

Mirá la nota completa:

Para sumar apoyo al proyecto de ley ingresar a https://www.leycancerinfantil.org/