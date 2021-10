Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, habló sobre el intercambio de tuits que tuvo con el humorista gráfico Nik.

“Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, expresó el ministro en TN.

Y agregó: “Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”.

Tenso cruce en redes sociales entre el dibujante Nik y Aníbal Fernández

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández

Este domingo, Cristian Dzwonik, Nik, tuiteó: "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo".

Por su parte, el funcionario nacional citó el tuit y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?"

La respuesta fue señalada por Nik como una amenaza ya que sus hijas asisten a la escuela ORT. Tras esa publicación, Nik, en diálogo con LA NACION, confirmó que este martes hará la denuncia por lo ocurrido. “Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, dijo el historietista.