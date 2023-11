La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció que llamará a elecciones internas en Pro (se desconoce el estado actual y futuro de la coalición JxC) y anticipó que no se presentará para un nuevo mandato como presidenta del partido que fundó Mauricio Macri, hoy nuevamente en la centralidad de la política argentina.

Durante la tarde de este jueves se difundió el anticipo de que Bullrich finalmente desembarcaría en el gabinete de Javier Milei como ministra o secretaria de Trabajo (dependiendo si la cartera es degradada o no). Esa información no fue confirmada.

Luego comenzó a circular en redes sociales que la designación de Bullrich como ministra de Seguridad estaba mejor encaminada. No hay al momento información oficial que coloque a la presidenta saliente del Pro como funcionaria de la administración que asume el 10 de diciembre.

“Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de Pro Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura”, publicó Bullrich desde su cuenta de X.

Bullrich fue parte activa de la campaña de La Libertad Avanza en la previa al balotaje. De hecho estuvo en Córdoba para el cierre de esa campaña final y llegó a pedir desde el escenario que los votos de JxC en primera vuelta vayan para Milei. Por esta participación orgánica, muchos dirigentes del Pro criticaron durante los últimos días a la candidata que logró un poco más del 23 por ciento de los votos en octubre.

El gobernador electo de Entre Ríos Rogelio Frigerio cuestionó el posible desembarco de Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión de Javier Milei. “Si es funcionaria de Milei no puede seguir siendo presidenta del partido”, dijo el exministro de Interior de Mauricio Macri.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, señaló Frigerio en el programa “El fin de la Metáfora”, por Radio con Vos. “Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”, concluyó.

Bullrich mantuvo una reunión este jueves con el presidente electo en el Hotel Libertador a lo largo de una hora y media. Según consigna La Nación, con cobertura desde el lugar, en el encuentro Milei escuchó la visión de Bullrich sobre el tema de la administración de la seguridad, léase represión, una cuestión de suma sensibilidad si se piensa en el plan de ajuste y las manifestaciones contra esas medidas regresivas que se podrían dar en las calles.