Bullrich dijo que “se juntan intereses para poner en jaque al Gobierno” y que habrá protocolo antipiquetes

Ex asesor de Milei: "No ve que está gobernando gente, hace pelota a la clase media"

Argentina

El economista ultraliberal Carlos Rodríguez dijo que el Gobierno no tiene un programa económico. "Milei se va a convertir en uno de los cien personajes más odiados del país. Todavía no lo es porque la gente no entiende lo que está pasando", dijo sobre el primer mandatario.