Consumada la derrota de Juntos por el Cambio, la líder de la Coalición Cívica - ARI, Elisa Carrió salió a respaldar a la excandidata presidencial del espacio, Patricia Bullrich, y culpó a Mauricio Macri por el resultado de este domingo. "Hay que preguntarle al líder de la estrategia”, disparó.

La exdiputada asistió el domingo por la noche al búnker de la coalición opositora y subió al escenario junto a los principales dirigentes del partido para acompañar a Bullrich en la trágica jornada electoral que la ubicó fuera del balotaje que disputarán Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Los cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica hacia Macri no son nuevos. A mitad de año, previo a las PASO, lo criticó al señalar que "su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio" y que "le está haciendo daño" a la coalición.

No fue la única vez que disparó fuego amigo contra Macri este año. En otra oportunidad, durante una entrevista con TN lo acusó de querer partir a JxC. “Cuando construimos Juntos por el Cambio, nuestro rol fue liderar la unidad. Pero si vos sos líder de un partido y lo partís, entonces ya no hay unidad”.

Las críticas hacia el fundador del PRO apuntaron también a su posicionamiento económico ya que lo acusó de querer impulsar "un ajuste brutal" que recaerá sobre la clase media. Y afirmó que "no sabe lo que es la clase media" porque "él nació rico".

La exdiputada de la Nación recordó que durante el proceso de conformación de Juntos por el Cambio "a Mauricio (Macri) yo me lo tuve que tragar" porque "el país me pedía que una a la Nación y la uní", pero señaló que "me costó porque el padre era de la patria contratista. Me costó sangre, sudor y lágrimas".

Respecto a aquel momento Carrió dijo que tuvieron "un trato excelente porque conmigo se puede tratar, diciendo toda la verdad, tipo sincericidio" pero dejó en claro que ahora es distinto: "Quiere un ajuste tan brutal al que yo no estoy dispuesta porque va a caer sobre la clase media".

Fuente: Ámbito Financiero.