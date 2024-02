El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consiguió este lunes que la Legislatura local apruebe un proyecto que le otorga facultades para continuar con los reclamos de la provincia en la batalla con el Gobierno de Javier Milei por el descuento de $13 mil millones de fondos coparticipables, que le permitirían frenar el envío de recursos, en particular los hidrocarburos.

La sesión extraordinaria, en la que se aprobó el proyecto de ley que le otorga facultades «administrativas, judiciales y medios alternativos» al gobernador para reclamar los fondos a Nación, comenzó pasadas las 19 horas, con la presencia de Torres, quien brindó su discurso haciendo uso de la «banca 28», un lugar reservado en la cámara para los integrantes del Poder Ejecutivo que lo solicitan para expresar su postura, algo que hasta ahora nunca había sido utilizado por un gobernador en ejercicio.

El mandatario denunció que desde Nación "quisieron disciplinar a una provincia chica y nos unieron a todos".

Al tomar la palabra, Torres repudió los agravios recibidos por Nación en medio del conflicto y remarcó: "A mí no me van a sacar de eje. Sé que estamos peleando por lo que corresponde. No estamos mendigando nada al gobierno central".

En este marco, criticó el accionar de Javier Milei en las redes sociales. El presidente había twiteado un mensaje en su contra, mostrando al gobernador chubutense como una persona con síndrome de down. "¿Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down?", dijo Torres.

El gobernador se preguntó los motivos de los ataques de parte de Nación para con la provincia de Chubut y dijo que la respuesta se la dieron desde el propio gobierno nacional: "Me lo explicaron desde adentro del propio gobierno: el objetivo no era fiscal, porque el costo fiscal es cero. El objetivo real, cuando descubren la herramienta para hacer un juego de pinzas entre el BCRA y Economía, es disciplinar a todas las provincias".

A continuación, señaló que no se trata de un tema partidario. "No. No quieren matar a una provincia del PRO. Ellos quisieron matar a una provincia chica", continuó y agregó que dentro del Poder Ejecutivo nacional "uno de los comentarios fue que “Chubut es un barrio porteño, son 500 mil habitantes”. Es cierto, pero le agradezco al gobierno que después de este embate nos juntó a todos. Y aunque seamos una provincia chica, nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

El gobernador chubutense dijo querer "dialogar" con Milei, pero remarcó que "nunca me voy a dejar poner el pie encima". “No nos callemos, no nos dejemos faltar más el respeto”, agregó.

"Llegamos a este nivel porque hay un presidente que nos trata con desprecio diciendo que 'las provincias son de cabotaje', mientras él 'juega en la Premier League'. Chubut será de cabotaje, una provincia chica, pero es una provincia que se sabe defender y se va a seguir defendiendo independientemente de los embates que sigamos recibiendo, de las denuncias que sigamos recibiendo, porque con miedo no vamos a poder salir adelante. No nos tenemos que callar", afirmó Torres.

El mandatario reconoció que la provincia patagónica tiene "un problema financiero que resolver", pero destacó el desarrollo y la producción de su tierra, y su aporte a la Nación. "Ese dinero es nuestro: iremos a la Justicia", concluyó.