El presidente de la Asociación de Concesionarias de Automotores de Argentina, Regional Córdoba, manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado la madrugada de este viernes, entre los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las patronales.

Sebastián Parra indicó que “Es muy bueno para nosotros porque la producción en algunas terminales se había cortado y en otras estaba muy cerca de cortarse. No se pueden fabricar autos si no tienen neumáticos”, sostuvo, agregando que pueden faltar otras piezas en los automóviles pero “no se pueden trasladar los vehículos a un lugar para esperar sin neumáticos”.

En diálogo con Radio Universidad, el empresario remarcó la gravedad que implicó que las tres fábricas nacionales -Pirelli, Fate y Bridgestone- hayan debido parar la producción de cubiertas debido a un conflicto que llevaba seis meses.

Según relató Parra, la prolongada protesta no llegó a perjudicar a las concesionarias, ya que tenían stock. Eso hizo que “los vehículos que estaban en las concesionarias o en proceso, mantuvieran el flujo normal. No llegó a nosotros el tema”, remarcó.

No obstante, el titular de la asociación dijo que el ‘parate’ en la fabricación de neumáticos tal vez los afecte en un momento a futuro. “Pero si se normaliza y se puede acelerar la fabricación, esperamos no tener grandes problemas en el próximo mes”, añadió.

¿Se pueden venir más aumento en los vehículos?

En principio, Parra descartó que por la crisis del neumático pueda haber incrementos, pero sostuvo que el mayor problema que sí puede llevar a una suba, son las trabas a la importación dispuestas por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el empresario dijo que “hay vehículos que vienen de Brasil y las trabas a la importación siguen, entonces no podemos satisfacer la cantidad de clientes o la cantidad de oportunidades que tenemos para los clientes a futuro. Hay todo un conflicto que hace que sí, muchos de los vehículos o aumenten, o escaseen, también el usado. Es un tema que se necesita resolver en el sector, que es la disponibilidad de dólares y el flujo de importaciones en este mercado que es muy integrado, fundamentalmente con Brasil”, indicó.

Por último, respecto de la gravedad del conflicto del neumático, que finalmente vio un acuerdo hace pocas horas, Parra señaló que no recuerda algo similar: “No tengo recuerdo de un caso así tan violento de cierre, por la cantidad de empleos que maneja el sector. Ponen en riesgo muchos puestos de trabajo no solamente (en el sector del neumático) Después están todos los autopartistas, todas las fábricas y todas las concesionarias”, sostuvo. Y agregó que Córdoba solamente, hay más de siete mil empleados que dependen de la producción y de la venta de autos. “Y al haber en juego tantas fuentes de trabajo (...) no es normal que pase esto”, cerró el empresario.

