Luego de que naufragara el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo y la oposición se vuelven a ver las caras este martes para modificar el impuesto a los Bienes Personales, en una sesión especial, solicitada por Juntos por el Cambio.

A diferencia del dictamen que promueve la oposición -que tiene media sanción del Senado-, el bloque que encabeza Máximo Kirchner presentó una nueva propuesta que mantiene una alícuota más elevada para los bienes que se encuentran en el exterior.

Mirá el debate en vivo:

El oficialismo adelantó en la comisión de Presupuesto que pedirá introducir cambios a esa iniciativa para que se aumente la alícuota del 1,25% a 1,50% en el tributo para los patrimonios superiores a 100.000 pesos y en caso de los que superen los 300 millones de pesos, la tasa se elevará al 1,75 por ciento.

Los cambios al proyecto votado en el Senado fueron propuestos por el presidente de la Comisión Presupuesto, Carlos Heller, y por el legislador del FDT Itai Hagman, en una breve reunión realizada antes de que comience la sesión.

Heller dijo que se impulsa "una cláusula que mantiene (la alícuota) de 2,25% sobre los bienes en el exterior. No estamos aumentando sino incorporándolo porque al caerse el Presupuesto eso quedaba descubierto para reparar una situación que sería la generada por no aprobarse el presupuesto 2022. Incluyendo también beneficios de repatriación".



Desde la oposición, Juntos por el Cambio ratificó que no aceptará los cambios y propondrán que se vote el proyecto que ya cuenta con sanción del Senado, según adelantaron los legisladores del Pro Luciano Laspina, y de Evolución Radical, Martin Tetaz y Alejandro Cacace.



Modificación de Bienes Personales



La sesión de esta tarde fue solicitada el viernes por los diputados Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Horacio García Aresca, Juan Manuel López, Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez, José Luis Espert y Javier Milei, en el marco de la sesión especial en la que se debatió el Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado por la oposición.



La modificación en cuestión fue presentada por el senador oficialista Carlos Caserio, y aumenta el mínimo no imponible del impuesto de 2 a 6 millones de pesos. Ese piso se mantiene fijo desde 2019, lo que ocasionó que cada año más personas se vean obligadas a pagar o paguen más aunque no hayan tenido incrementos en su patrimonio.

Fuentes: Télam e Infobae