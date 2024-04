En medio de una catarata furiosa de tuits que publicó el presidente Javier Milei por encontrarse contrariado debido a las preguntas que le realizaron algunos periodistas, el vocero Manuel Adorni dijo este miércoles en su habitual conferencia de prensa, que han demostrado en los meses que llevan de gobierno la libertad de expresión y de prensa.

La respuesta del portavoz realmente parece un chiste, cuando el enojo incontrolable del primer mandatario dijo, entre otras barbaridades: "Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven".

Con su hablar pausado, Adorni, por su parte, aseveró que "El Presidente reacciona cuando la verdad no está dicha y se dicen mentiras. Todos los funcionarios demostramos en estos cuatro meses el respeto que tenemos por el periodismo, por la libertad de expresión y por la libertad de prensa".

La cita de Perón ante la divulgación de una fake new del presidente

En otro tramo de su conferencia, Adorni citó al ex presidente Juan Domingo Perón para justificar la información falsa que dio Milei al hablar de la caída de la inflación.

“Como diría el general, la única verdad es la realidad”, repitió en dos oportunidades el funcionario en la habitual conferencia de prensa, intentando explicar la referencia del Bot Jumbo que utilizó el mandatario para explicar la variación del índice de inflación día por día.

“No puedo dudar de la metodología de las consultoras privadas. Dentro de su metodología también son consistentes con lo que vienen planteando en sus informes anteriores, entonces uno lo puede plantear. Más allá de que uno toma al INDEC como referencia, lo hago y lo hice siempre”, se escudó el portavoz.

En la misma línea, Adorni afirmó: “Uno puede tomar la referencia de una variación de precios o de alguna semana particular. Con estos niveles de inflación, plantear deflación suena ridículo. Pasó la última semana de diciembre, donde algunos precios se retrotrajeron a la semana anterior, donde efectivamente hubo deflación, y estaba corriendo en un túnel hiperinflacionario y a pesar de eso, los últimos días de diciembre los precios tuvieron una corrección a la baja y no pasó nada”.

“Lo que nos importa, la única verdad es la realidad decía el general, y parece que se aplica, la inflación va bajando, pasó del 25, 20, 13 y ahora esperamos el número de marzo que lo vamos a conocer el viernes. Veremos qué es lo que informa el INDEC, que es la única medición válida mensual”, insistió, en una nueva cita a Juan Domingo Perón.

Respecto a la polémica por la cuenta fake, explicó que el Presidente las citó como un termómetro, pero aclaró que los únicos datos válidos son los del instituto que lidera Marco Lavagna. “Si piensan que gobernamos por una cuenta de Twitter no tengo nada que decir. Me parece fantástico, la única verdad es la realidad, es la segunda vez que cito al general, guarda, no vaya a ser, quién te dice…”, concluyó.

Hace algunos días, el también hizo uso de una particular cita de Perón para cuestionar la toma de edificios tras la jornada de protesta coordinada por trabajadores de ATE. “En cuanto a la toma o al intento de toma de un edificio público del día de ayer me gustaría recordar una frase de un reconocido general y expresidente de la Nación”, puntualizó en aquella oportunidad.

“El Estado no puede permitir que los edificios y bienes privados sean ocupados o depredados por turbas anónimas, y menos aún puede tolerar la ocupación de sus propias instalaciones. Para ello está la policía y si no es suficiente debe echarse mano de las fuerzas armadas y mandar a los intrusos a la comisaria o a la cárcel", leyó al respecto

Con información de Noticias Argentinas