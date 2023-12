El camino rumbo a la asunción presidencial de Javier Milei transita su última semana. Y en el medio, la promesa de “ajuste” sólo refiere a “caídos” y a la “desactivación de las Leliq”, las letras de liquidez del Banco Central.

En este sendero, Guillermo Francos habló de la “reestructuración” de ministerios, aún no confirmada pero reduciendo al menos a la mitad de la cantidad actual: “Algunos están superpoblados y se tendrán que recudir. Va a haber un recorte grande en todas partes. No podemos defraudar la esperanza de la gente, porque sentimos su apoyo y expectativa”.

El llamado a ser ministro del Interior habló de “nombramientos irregulares” ocurridos después del balotaje, y como ejemplo utilizó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En una entrevista televisiva, también se ocupó de hablar de economía. “No soy economista pe quedaría tranquilo con el dólar, no veo un motivo para que haya una disparada del dólar. Cuando uno ve la historia de los últimos años, podría estar en 600 pesos, 650. No estoy diciendo que ese vaya a ser; pero el dólar blue es producto de las expectativas y no hay que sobrevaluarlas. Un valor razonable sería ese”, sentenció.

También se ocupó de tomar la “paralización de la obra pública” anunciada por Milei, intentando argumentar que “hay mucha obra pública paralizada por falta de pagos del Estado. No digan entonces que nosotros somos quienes la paralizamos”.