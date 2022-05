Pablo Álbarez, el niño de 8 años de Rosario que fue el primer caso diagnosticado con hepatitis aguda grave de origen desconocido en Argentina, y que por las complicaciones de su cuadro debió recibir un trasplante de hígado, despertó y se reencontró con su madre Vanesa.

El pequeño se recupera favorablemente en el Sanatorio de Niños de esa ciudad santafesina, y en la jornada de ayer le retiraron la asistencia mecánica para respirar, tras lo que pidió ver a su madre. “Me avisaron a la mañana que tenía que venir porque Pablito se había despertado y estaba inquieto porque me extrañaba”, contó la madre del pequeño.

El niño comenzó a ingerir alimentos y durante la jornada del sábado, previo acondicionamiento de la sala donde se encuentra internado por los cuidados que se deben tener en estos casos, pudo reencontrarse con sus progenitores. Vanesa aseguró que le dio un beso y le dijo que "le había mandado saludos todo el mundo. No hacía otra cosa que mirarme. No quiere que me vaya ni un minuto de su lado y yo tampoco, lo único que necesito es estar cerca de él”.

Ante la gravedad de su situación, el pequeño ingresó en la lista de emergencia para recibir el trasplante, y gracias a la donación de una familia de La Pampa, pudo salvarse a tiempo el martes pasado, tras una cirugía de casi ocho horas.

“Cuando se consiguió el hígado, salió en todos los medios, pero yo no me quería hacer ilusiones. El médico me llamó a las 8 y media de la noche y ya me quería venir al sanatorio. La emoción fue tremenda”, concluyó la mujer de 40 años.

Hasta ahora se conocen diferentes tipos de hepatitis (inflamación del hígado) que responden a la presencia de determinados virus en el organismo, mientras que en estos casos, los análisis de laboratorio no detectan ninguno de los tipos de virus conocidos que provocan la enfermedad.

En el país ya hay otros 8 casos sospechosos de hepatitis aguda grave de origen desconocido que están siendo analizados en el Instituto Malbrán, el último reportado en San Juan y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la edad de los afectados en el mundo oscila entre el mes y los 16 años, en la mayoría de los casos no presentan fiebre, y en ninguno de ellos se han detectado los virus asociados a estas dolencias (hepatitis A, B, C, D y E).

En lo referido a síntomas y medidas de prevención los médicos recuerdan la importancia de estar al día con las vacunas correspondientes, la higiene personal con especial énfasis al correcto lavado de manos y alimentos y el uso del barbijo.

De acuerdo a las últimas novedades, la OMS presume en principio, que este nuevo tipo de hepatitis sería ocasionado por un "adenovirus, que típicamente causan enfermedades respiratorias como resfriados, conjuntivitis (infección de los ojos), crup, bronquiolitis o neumonía" e investigan su posible origen vinculado al coronavirus.