Este martes, el Ministerio de Economía confirmó que hubo acuerdo con el Club de París y por ende habrá un nuevo “puente de tiempo” para evitar la fecha límite a la negociación, la cual era el próximo 31 de marzo.

Este nuevo entendimiento entre nuestro país y los países acreedores que forman parte del club se negociará hasta el próximo 30 de junio. Cabe aclarar que el acuerdo no implica que el Estado no pague durante un período si no que lo hará de manera “proporcional”.

También se discutirá sobre plazos y tasas de interés para que la Argentina devuelva los 2 mil millones pendientes.

Según informó el ministerio en un comunicado, “el país gana tiempo y evita nuevamente exponer a la Argentina al default. Se busca, luego de cerrado el acuerdo con el FMI, concluir las renegociaciones de la ‘Declaración Conjunta 2014′ con el Club de París”.

También plantea que el acuerdo que negociaron Martín Guzmán y el presidente de ese foro, Emmanuel Moulin, “representa un respaldo al programa de Facilidades Extendidas durante los dos años y medio de vigencia”. En ese sentido, el funcionario francés “manifestó su apoyo al programa alcanzado”.