Con una construcción tan política como la búsqueda cronológica, el primer aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Fernández tiene como novedad la difusión de un documental de parte de la agrupación La Cámpora.

No sin una búsqueda particular, el material fue titulado “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, rememorando una nota de opinión que Pablo Vaca firmó en el diario Clarín.

La referencia, claro está, es la crítica al multimedio que dirige Héctor Magnetto, y la en ese entonces futura condena a la exmandataria, que se dio a conocer en los primeros días de diciembre.

Fue dado a conocer en las últimas horas de este jueves, a propósito de que hoy se cumple un año del hecho, y se extiende por casi treinta minutos.

Comienza con imágenes inéditas previas a que Fernando Sabagh Montiel apretara el gatillo en su cara, y en medio de un desarrollo marcado políticamente, también muestra la incredulidad de la propia víctima, que dice “No pasa nada, se le cayó un libro nada más”.

Sin dejar de implicar al macrismo a través de Luis y Nicolás Caputo (entre líneas se ve a un carpintero trabajando), se muestran caras y se oyen las voces en medio de la vigilia que se había generado hacia fines de aquel agosto de 2022 en la puerta de su domicilio. Mezclados, unos copitos de azúcar en lo alto.

Patricia Bullrich, vía Gerardo Millman, tampoco deja de ser mencionada.

La Justicia también queda en el medio, con el mentado ‘Lawfare’ y la débil y digitada investigación del hecho. “Me quieren prensa o muerta”, se vuelve a escuchar.

El cierre, mientras suena ‘Esperando el milagro’, de Las Pelotas, apura la sensibilidad.