El Indec dió a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de este año, revelando un aumento del 7,8% en los precios. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 114,2%, y en lo que va del año, la suba acumulada ya se sitúa en un preocupante 42,2%.

Ver: La inflación de mayo fue del 7,8% y alcanzó el 42,2% en lo que va del año

Tras conocerse estos datos, diversos referentes de la oposición no tardaron en manifestar su preocupación y críticas hacia el gobierno a través de Twitter. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresó su descontento ante la situación, resaltando que "las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes".

Patricia Bullrich, líder del PRO, también se refirió a los números de la inflación de mayo, calificándolos como "

el índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo".

Por su parte, Alfredo Cornejo (UCR), criticó la falta de control sobre la inflación y cuestionó la coalición gobernante, referenciando el nuevo nombre de la coalición de cara a las elecciones, afirmando: "¿Frente de Todos? ¿Unidos por la Patria? Ni siquiera cambiándole el nombre a su coalición van a poder ocultar la inflación descontrolada que están dejando".

Ver: Unión por la Patria: El Frente de Todos se renueva en busca de unidad política