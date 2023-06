El jugador de Lanús Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género. Ludmila Isabella, expareja del futbolista, presentó la denuncia en el Juzgado de Familia Nº 10 de Lomas de Zamora.

Además, realizó un posteo en sus redes sociales. “Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo”, expresó.

Y agregó: “A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba”.

Isabella ya había presentado una denuncia contra Acosta en 2019.

“No doy más. El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora todavía no ha sacado una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y él sigue amenazando. Por favor ayúdenme”, concluye la publicación.

Lautaro Acosta es un jugador de fútbol que está en la plantilla de Lanús. Nació en Glew, provincia de Buenos Aires, y tiene 35 años.

Además, jugó en Sevilla, Racing de Santander y Boca.