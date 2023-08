Como parte de su programa de gobierno que subraya desde antes de las primarias de las elecciones 2023, Javier Milei reiteró que dentro de los recortes de la inversión pública que pretende para su gobierno está la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, en simultáneo, la del CONICET, máxima institución científica nacional fundada en 1958.

El candidato de La Libertad Avanza fue consultado sobre qué medida tomaría con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con los investigadores científicos de la Argentina. "Eso que quede en manos del sector privado", sostuvo y añadió: "Que se ganen la plata sirviendo al prójimo como lo hace la gente de bien".

"¿Qué productividad tiene? ¿Qué han generado?", prosiguió el economista liberal, a lo que el periodista le respondió "desarrollo, investigación". "No se nota", concluyó Javier Milei.

Repercusión

En este marco, fueron varias las personalidades de la ciencia que se expresaron en rechazo de las palabras de Milei, entre ellas la más representativa resultó la destacada periodista Nora Bär, especializada en Ciencia y Salud.

En sus redes sociales, expresó: "¿Qué hacen los científicos argentinos?

Vacunas c/ el Covid

Reactores nucleares

Radiofármacos

Satélites

Lanzador espacial

Centro Argentino de Protonterapia (el único de América lat)

Desarrollo de plantas resist a la sequía...

La lista sigue, pero no me entra en este espacio 🤷‍♀️"