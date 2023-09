Trabajadores y funcionarios realizaron este miércoles "un paro activo de 30 minutos" en todas las obras públicas del país con la convocatoria del propio ministro del área, Gabriel Katopodis, con el propósito de "defender" los proyectos de infraestructura y poner el foco en que la oposición quiere "que no se construyan más escuelas, hospitales, universidades ni se realicen trabajos de saneamiento".

"Estuvimos realizando asambleas en la mayoría de las obras en toda la Argentina. Queremos concientizar a los trabajadores. Ellos sufrieron durante el gobierno del (expresidente Mauricio) Macri el freno de la obra pública y lo que significa que haya una oposición que esté proponiendo cerrar el ministerio de Obras Públicas" afirmó Katopodis en una entrevista para C5N.

El ministro sostuvo que "son los trabajadores los que tienen que llevar este mensaje y explicar qué es lo que les pasará a ellos como trabajadores y al país si se dejan de construir escuelas, hospitales, rutas".

"Las obras en la Argentina no las va construir ni el FMI ni los fondos buitres. Es el Estado quien las tiene que hacer. Siempre fue así", subrayó el funcionario.

En tanto, Katopodis aseguró que "las grandes potencias del mundo están llevando adelante los planes de infraestructura más importantes de sus países" mientras que, en la Argentina, "hay sectores de la oposición que quieren que se pare o que lo hagan los mercados", y advirtió que "vuelven a proponer lo que ya fracasó".

"Decidimos en el Ministerio de Obras Públicas realizar un paro activo en todas las obras públicas del país. Es un paro activo en defensa de la obra pública de todo el país, desde las 10 de la mañana y por treinta minutos", había anunciado Katopodis.

"Todos los trabajadores del ministerio, ingenieros, arquitectos, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y escritorios, van a estar trabajando en un puente, en una ruta, en una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores", indicó.

El ministro señaló, de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, que el país se encuentra "en un punto muy serio de lo que se decide en la Argentina" y sostuvo que, desde el oficialismo defender "un plan de obra pública que en estos cuatro años se desarrolló de manera ininterrumpida".

"No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo porque no hay dudas de que hay una oposición que dice que va a frenar el plan de obras públicas en Argentina y hay que explicarle a los argentinos qué significa que en Argentina se frene el plan de insfraestructura que estamos llevando adelante", aseveró.

"Significa que no se construyan más escuelas, no más hospitales, universidades, obras de agua y saneamiento", añadió.

En ese marco, subrayó que la Argentina se encuentra "en un punto de inflexión" y entendió que "los trabajadores tienen que tomar partido".

La secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleña, indicó hoy que la medida busca "concientizar" sobre el rol de la obra pública, y subrayó que se tomó a raíz de que el candidato presidencial Javier Milei amenazara con eliminarla.

"Hemos sufrido bastante en la época del macrismo, en estos 4 años hemos logrado avanzar, recuperar tareas, y no queremos volver para atrás", afirmó en declaraciones para Radio 10 sobre la situación de su sector.

En esta línea señaló que la medida busca impedir que "avancen" y señaló que las empresas privadas "no van dónde no tienen rentabilidad".

"Las empresas privadas no te tiran 1 kilómetro de pavimento. Quien piensa que puede no haber más obra pública no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo", concluyó.

Por su parte, Milei aseguró que Katopodis decretó "un paro en el Estado por oposición a un candidato presidencial" y sostuvo que "no sabía que las obligaciones del Estado eran opcionales".

"Estos delincuentes usan el Estado como brazo político de un partido político. La reforma del Estado que vamos a hacer va a ser monumental", sentenció el libertario desde su cuenta de Twitter.

