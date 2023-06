La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a través del Boletín Oficial la proibición de una barra de chocolate y un chocolate negro.

La medida implica que se no se puede elaborar, vender ni comercializar la “Barra de chocolate con maní, sabor chocolate con maní, libre de gluten Sin TACC (Certificado de habilitación municipal N° 21205, Calle 39 N° 1618, La Plata)" ni el “Chocolate negro con maní, sabor chocolate con maní, libre de gluten Sin TACC, RNE/ RNPA: en trámite”.

Al parecer, los productos no tienen registros sanitarios, mencionan un número de RNE perteneciente a otra razón social y no indican correctamente sobre los alérgenos que posee. Además, están falsamente rotulados como “Sin TACC” ya que no están autorizados.

De esta manera, el organismo solicitó la prohibición de la elaboración, fraccionamiento, comercialización, conservación, transporte, expendio, exhibición, y tenencia del producto de los productos rotulados con la marca “LATTE CHOCOLATE” con “RNE N°02- 041.604″, y/o con registros de RNE y RNPA “en trámite”.