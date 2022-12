La periodista Paz Rodríguez Niell expresó que el juez Julián Ercolini, uno de los partícipes del intercambio de chats y audios entre jueces federales, empresarios del Grupo Clarín, el ministro de Seguridad y Justicia porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Juntos por el Cambio tras compartir un viaje a Lago Escondido, quiso "convencerla" para que sea "vocera involuntaria de la versión de ellos", algo que "por suerte" no ocurrió .

"Deciden que Ercolini (Julián) hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos", indicó Rodríguez Niell en declaraciones a Radio Con Vos

Según detalló la propia periodista del diario La Nación, ella fue una de las que llamó al juez Ercolini -titular del juzgado federal 10- hace dos meses para "chequear" una información de PáginaI12 en la que se daba a conocer un supuesto vuelo privado a Bariloche y una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.

En ella habrían participado dos directivos del Grupo Clarín, cuatro jueces, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro; el procurador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la AFI, Leonardo Bergroth.

"Empiezan a hablar de cómo construir una historia que fuera verosímil para mí, para decir su versión con cosas que -de acuerdo a lo que surgen de los audios- son mentira, por ejemplo que pagaron el viaje, que se conocen de antes. Es decir, la versión que ellos quieren instalar del tema" , detalló Rodríguez Niell sobre los chats y audios revelados en tres medios distintos, donde participantes del presunto viaje al sur del país habrían coordinado "una estrategia" a través de la aplicación Telegram para difundir una versión falsa para justificarlo.

La periodista detalló que "pasó un tiempo" entre su pedido de información al juez Ercolini y su respuesta y que "hay partes que me constan" porque "escucho la voz" del magistrado involucrado. "Finalmente vocera involuntaria, por suerte, no fui. Yo no le publiqué toda esta versión de este tema", dijo Rodríguez Niell.

"Toda esta maniobra es hecha por altos funcionarios, altos jueces, mezclados con funcionarios de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, para taparlo frente a los medios y frente a la Justicia", dijo Rodríguez Niell en Radio Con Vos.

Con información de Télam