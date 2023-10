El ex presidente Mauricio Macri, principal impulsor del apoyo a Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre, dijo que el candidato libertario “es una incógnita que puede ser positiva”, aseguró que “no pidió ningún cargo” por el apoyo, criticó duramente a Sergio Massa y culpó a la interna promovida por Horacio Rodríguez Larreta, de la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales.

En un entrevista a LN+, que duró casi 40 minutos, defendió el apoyo que le dieran junto a Patricia Bullrich, unilateral e inconsulto con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio, al dirigente libertario.

En esa dirección, negó haberle pedido a Milei cargos en un eventual gobierno a cambio del apoyo para el balotaje. No obstante, expresó que el libertario “se manifestó muy abierto a que incorporemos nuestra gente a su gobierno, pero Patricia le dijo que el apoyo era incondicional, planteando las diferencias,. El dia después se estudiará , va a depender de que dirección toma” si es que llega al poder.

Al ser consultado sobre el porqué de la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones, Macri dijo que “las internas desperfilaron" al espacio y culpó por esa situación a Horacio Rodríguez Larreta. “La propuesta de Horacio, de un cambio más tenue, cuando había una vocación de cambio total, se percibió como que no era tanto cambio y eso nos complicó”, resaltó.

Más adelante, el periodista le preguntó sobre las palabras del radical Ernesto Sánz, quien dijo que Juntos por el Cambio debía cambiar el nombre porque dejó de existir, Macri explicó: “El 20 de noviembre, cuando pasen las PASO (sic), nos sentaremos a ver como seguimos haciendo, depende cual es el escenario, desde que lugar lo hacemos”.

El ex presidente señaló que "lo importante hoy es que seamos sinceros, apostamos al cambio, esto es una posibilidad que no era la que queríamos, pero esta es la propuesta de cambio", en referencia a la candidatura de Milei.

En otro tramo criticó duramente a Sergio Massa al que trató de “mentiroso” y lo culpó por la situación económica del país. “El que es amigo del kirchnerismo puede importar y el que no, no importa”, disparó. Agregó que “tomó la inflación en 60 por ciento y la llevó al 300 por ciento”.

En esa dirección, se puso como ejemplo. “Si yo tengo un prestigio en el mundo, es porque nunca falté a mi palabra”, aseguró. “En 2019 teníamos un país normal”, concluyó.

“Con Milei tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó, pero nunca me mintió, Massa me mintió siempre”, afirmó y dijo que las alternativas son continuidad o cambio.

“El voto en blanco, el no ir a votar, la neutralidad, es funcional a Massa. Yo estoy por el cambio, siempre lo dije, somos el cambio o no somos nada”, añadió. “Estoy contento?. No, mi candidata era Patricia, hice campaña, cada vez que vine a este canal dije que era la mejor candidata, pero los jóvenes mayoritariamente eligieron a Javier Milei”, expresó Macri.

Por otra parte, también criticó a un sector del radicalismo, entre los que mencionó a Gerardo Morales, Yacobiti y Martín Lousteau. “Perdieron en las PASO”, aseveró y dijo que "forman parte de una minoría dentro del radicalismo. No representan el sentir del radicalismo, donde hay muchos jóvenes que son parte del futuro".

Además, señaló que esos dirigentes “se esconden detrás de una falsa neutralidad y creen que Massa es una alternativa y nosotros creemos que el cambio lo encarna Milei”