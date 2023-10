Una nueva grieta se abrió en Juntos por el Cambio, luego de que el ex presidente, Mauricio Macri, pidiera el apoyo de diputados y senadores de su espacio a iniciativas de Javier Milei, en caso de que sea electo presidente.

“Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso", dijo Macri ante estudiantes de Harvard, en los Estados Unidos.

Y a pesar de haber negado que vaya a participar en ningún gobierno en el futuro, agregó una frase que contradice su propia afirmación. "Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”, remarcó.

De esta manera, Macri profundizó la grieta dentro de la coalición opositora, ya que no es la primera vez que el ex presidente deja entrever que se sentiría cómodo con un triunfo del libertario en las elecciones, situación que va en desmedro de la candidatura de la dirigente de su espacio, Patricia Bullrich.

Fue la misma Bullrich quien salió nuevamente a cruzar al ex mandatario. “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así, no es el momento para discutir este tema", disparó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a la radio Urbana Play, Bullrich aseveró: “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida.

Agregó además que volverá a hablar con el ex presidente del tema. "Discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”, añadió la ex ministra de Seguridad de la gestión de Cambiemos que, como contrapartida, en la jornada de ayer había criticado a Milei en duros términos.

Esta no es la primera vez que Bullrich cruza públicamente a Macri. La última vez, había sido días atrás, cuando el ex presidente criticó a los diputados radicales que dieron quorum para tratar la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, impulsada por Sergio Massa, al señalar que “el populismo es contagioso”.

En esa oportunidad, la candidata presidencial criticó a Macri por sus dichos. “No es hora de salir a generar problemas ni críticas” dentro del espacio propio.

Pero no fue la única que lo hizo. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, fue más duro aún, cuando señaló que "hay un liberalismo extremo" que "contagia mal" y que “desperfila a Juntos por el Cambio”, en respuesta a la frase de Macri.

Luego, completó su crítica a Macri y sus coqueteos con el candidato libertario. “Sus alabanzas a Milei le hicieron mucho daño a Juntos por el Cambio”, concluyó Morales.