El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una extensa y profunda entrevista a Julio Leiva en La Caja Negra. Lo hizo al día siguiente del primer debate presidencial que se llevó a cabo el domingo en Santiago del Estero en el que durante una de sus intervenciones marcó la diferencia del actual gobierno y de su posible presidencia.

Al respecto, explicó: “Yo no soy actualmente el Presidente de la República. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera”.

Sergio Massa imagina un equipo renovado para llevar a cabo sus propuestas. “La mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

En este marco se refirió a desilusión de la gente con la actual gestión: “Tiene razón. Con Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó... pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina”.

Consultado por su llamado a la “unidad nacional” y la posibilidad de abrir su eventual gobierno a dirigentes de otros espacios, se le preguntó específicamente por su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que es su amigo y que lo entiende: “Lo llamé después de la elección para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y Macri hizo todo para humillarlo”. Para Massa el ex presidente “forzó y terció en la interna” de Juntos por el Cambio para que Larreta perdiera.

Respecto a los dichos de Javier Milei respecto a su negacionismo sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, consideró que son de una "falta de comprensión para entender qué pasa en los distintos organismos y foros internacionales".