En una situación nada habitual, el ministro de Economía Sergio Massa citó al embajador en Brasil Daniel Scioli a la puerta del Palacio de Hacienda. La cita, que estaba anunciada para las 10.30 horas, finalmente se concretó después del mediodía de este jueves.

En una larga caminata hasta la explanada del ministerio, Scioli saludó al precandidato de Unión por la Patria: “¿Qué hacés, papá?”, fue la frase del embajador ante decenas de fotógrafos.

Scioli bajó su precandidatura en busca de la “unidad” del peronismo, que tiene por delante una campaña compleja, con Juntos por el Cambio en una situación muy competitiva. El abrazo entre los dos dirigentes, enemistados desde 2013, busca representar una coalición sin fisuras, al tiempo que reconoce en Scioli una lealtad hacia el partido que pertenece.

Scioli fue el gran perdedor del cierre del listas. El acuerdo al que arribaron peronistas y kirchneristas el pasado viernes no le dio ningún lugar en la lista de candidatos, a diferencia de Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, que irán por la Cámara de Diputados. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que Cafiero “le afanó” el lugar a Scioli.

El encuentro había sido anticipado por la vicepresidenta Cristina Fernández, después de recibir a Scioli en su despacho del Senado: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Para ser más precisos, desde 1997, cuando ambos éramos diputados. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”.

Con el socio mayor del Mercosur, Argentina no ha podido poner en práctica el intercambio en reales, pero el último lunes los presidentes Alberto Fernández y Lula da Silva, con la mediación de Scioli, acordaron que el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) dé crédito a los envíos de su origen a la Argentina.

“Avanzamos en el fortalecimiento de los mecanismos para la exportación de bienes brasileños, en la exportación de energía eléctrica argentina y en el financiamiento de insumos para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá a nuestro país vender el gas de Vaca Muerta a la región”, comunicó a través de Twitter el ministro de Economía.

La foto entre Scioli y Massa busca exhibir que las tensiones se estabilizan en la coalición en el gobierno, a días del arranque de la campaña electoral.