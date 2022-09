Más de 120 series y películas formaron parte de la segunda edición de Tudum, el evento global de Netflix para fans.

Se pudieron ver avances de producciones argentinas como "Matrimillas" protagonizada por Juan Minujín y Luisana Lopilato, la segunda parte de "El reino" con el Chino Darín y Peter Lanzani, y la bioserie del rosarino Fito Páez, "El amor después del amor".

Mirá el evento Tudum:

Se transmitió material nunca antes visto y primeros vistazos de próximos títulos en países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile y México, además de producciones de Estados Unidos, Europa, Corea, Japón e India son parte de la segunda edición de TUDUM, en la que se han adelantado historias de todo el mundo y para todos los gustos.

Presentado por los creadores y estrellas de las series y películas favoritas de los fans, dentro de las que se encuentran Chino Darín y Peter Lanzani, Sadie Sink, Lily Collins, Noah Centineo, Charlize Theron y Jason Momoa, entre otros.

A continuación, mirá algunos de los anuncios más relevantes de la plataforma:

Matrimillas (Argentina)

Luisana Lopilato y Juan Minujín interpretan a una joven pareja que pone a prueba su matrimonio en la nueva comedia romántica hecha en Argentina. Dirigida por Sebastián De Caro. Estrena en diciembre.

El amor después del amor (Argentina)

La nueva bioserie basada en la vida de Fito Páez, una de las estrellas musicales más relevantes del rock latinoamericano con más de 30 años de éxitos, llegará a Netflix. Iván Hochman, personificará al músico.

El Reino 2 (Argentina)

La segunda temporada de El Reino llegará en 2023, con más intriga y misterios. Chino Darín y Peter Lanzani, dos de los protagonistas de esta gran historia hecha en Argentina, presentaron un primer vistazo de cómo se verá esta esperada temporada.

Triada (México)

Disfrutá del avance exclusivo de Tríada, en el que Maite Perroni da vida a los tres personajes principales de esta historia de Leticia López Margalli. En este melodrama nada es lo que parece y, la tensión, la intriga y el drama, vienen elevados a la tercera potencia.

Carga Máxima (Brasil)

Un electrizante video nunca antes visto reveló la realización de la primera película de acción de Netflix en Brasil, sobre un corredor de camiones que comienza a conducir para una banda de ladrones de carga. Con Thiago Martins y Sheron Menezzes.

El elegido (México)

Mark Millar muestra la acción y aventura detrás de esta emocionante serie, adaptación de su novela gráfica “American Jesus” con ilustraciones de Peter Gross. Además de que Dianna Agron y Tenoch Huerta revelan su participación en la serie y presentan al resto del elenco en este detrás de las cámaras.

Más allá del universo (Brasil)

Película protagonizada por Henrique Zaga y Giulia Be, en la que Nina (Giulia Be) es una pianista que ve cómo se pierden sus sueños mientras espera un trasplante de riñón. Pero su romance con el doctor Gabriel (Henrique Zaga) la ayuda a superar sus inseguridades.

Enola Holmes 2

¡La aventura pide revancha! Vuelven Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Helena Bonham Carter en Enola Holmes 2, en la que un misterio sin precedentes necesitará de dos Holmes para ser resuelto. Dirigida por Harry Bradbeer y protagonizada por Louis Partridge, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma y Sharon Duncan-Brewster, Enola Holmes 2 se estrena el 4 de noviembre, sólo en Netflix.

Heart of Stone

Gal Gadot, Jamie Dornan y Alia Bhatt te invitan a disfrutar con ellos del primer vistazo de Heart of Stone, la nueva película de acción y espionaje que llegará a Netflix en 2023

Bridgerton

Nicola Coughlan se parece mucho a su personaje de Bridgerton… ¡no sabe guardar secretos! Mirá el adelanto que dio en TUDUM, sobre la primera publicación de Lady Whistledown acerca de la tercera temporada, que se estrena muy pronto, sólo en Netflix.

Queen Charlotte

Y Charlotte conoció a George. Así fue el primer encuentro entre los protagonistas de una historia de amor que marcó el estilo de la sociedad de los Bridgerton que hoy conocemos. Pronto podrás descubrirlo en Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Sombra y Hueso

¡Volvemos al Grishaverso! Ya se puede ver un adelanto de la temporada 2 de Sombra y hueso.

Emily en París

¡Todo va a estar bien!, ¡todo va a estar bien!. O al menos lo estará ya que por fin se reveló la fecha de estreno de la tercera temporada.

Merlina

Disfrutá de una pieza exclusiva de Merlina, la nueva y retorcida serie creada por la mente creativa de Tim Burton, que llega próximamente a Netflix. Protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie y Christina Ricci, entre otros. Merlina es un detectivesco misterio con elementos sobrenaturales que retrata la peculiar vida estudiantil de Merlina Addams.

Manifiesto

Estamos comenzando el descenso final. La temporada 4, Parte 1 de Manifiesto se estrenará el 4 de noviembre.

El país de los sueños

Tienes que conocer las reglas del mundo de los sueños para poder romperlas. Jason Momoa y Marlow Barkley protagonizan "El País de los Sueños'', que llega a Netflix en noviembre.

The Umbrella Academy

No son perfectos, pero los queremos igual. La temporada 3 de The Umbrella Academy ya está disponible en Netflix. ¡Y acá están todos los bloopers!

Tu casa o la mía

Reese Witherspoon y Ashton Kutcher protagonizan la comedia romántica de tus sueños. Tu casa o la mía llegará a Netflix el 10 de febrero.

Pinocho de Guillermo del Toro

El cineasta Guillermo del Toro, ganador del Óscar, presenta una nueva versión musical del clásico cuento italiano “Pinocho” en formato de animación cuadro por cuadro. No te pierdas las aventuras de Pinocho mientras persigue el sueño de encontrar su lugar en el mundo. Se estrena en diciembre.

The Mother

Una asesina mortal deja la clandestinidad para proteger a la hija que abandonó años atrás, mientras intenta escapar de hombres peligrosos. The Mother, protagonizada por Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci y Gael García Bernal, se estrena en mayo de 2023.

You

Hola, profesor Joe. La parte 1 de la cuarta temporada de You se estrenará el 10 de febrero, mientras que la parte 2 llegará el 10 de marzo de 2023.

The Witcher: El origen de la sangre

Reuní a tu clan porque The Witcher: El origen de la sangre llegará a Netflix este diciembre.

Misión de rescate 2

Chris Hemsworth y el director Sam Hargrave regresan con Misión de rescate 2, con escenas de riesgo tan sorprendentes como el esfuerzo que se requiere para rodarlas.

Vikingos: Valhalla

Los legendarios héroes vikingos Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y Harald Sigurdsson (Leo Suter) organizan una última y desesperada defensa contra Olaf y sus guerreros. Disfrutá este clip exclusivo de la temporada 2 de Vikingos: Valhalla, la épica saga que regresa a Netflix en 2023.

El clon de Tyrone

Una serie de espeluznantes eventos genera un trío improbable conformado por los personajes interpretados por John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx, quienes intentan descubrir un terrible experimento del gobierno, en una detectivesca y misteriosa historia.

The Witcher

¡El destino nos trajo hasta acá! La tercera temporada de The Witcher llegará a Netflix en el invierno de 2023.

La escuela del bien y del mal

Te damos la bienvenida a la Escuela del Bien y del Mal, donde los mejores cuentos de hadas comienzan. Dirigida por Paul Feig, esta cinta cuenta la historia de Sophie y Agatha, dos mejores amigas que acaban en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando entran en una escuela encantada donde entrenan a jóvenes héroes y villanos para proteger el equilibrio entre el bien y el mal. Basada en la exitosa serie de libros y protagonizada por Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie. Se estrena el 19 de octubre.

Stranger Things

Los bloopers de la cuarta temporada podrían por sí solos salvarme de Vecna. Mirá Stranger Things, solo en Netflix.

The Crown (Reino Unido)

Dominic West y Elizabeth Debicki dan vida al príncipe Carlos y la princesa Diana en la quinta temporada de The Crown que llegará a Netflix el 9 de noviembre próximo.

A través del mar (España)

Raquel y Ares están de vuelta en una nueva historia creada en colaboración con Ariana Godoy, la autora de este increíble universo y sus protagonistas Clara Galle y Julio Peña le dan la bienvenida a Andrea Chaparro e Ivan Lapadula quienes los acompañan en A través del mar.

1899 (Alemania)

El elenco de 1899 revela la fecha de estreno de la esperada y misteriosa serie que se transmitirá a partir del 17 de noviembre.

Lupin (Francia)

Estando escondido, Assane debe aprender a vivir lejos de su esposa e hijo. Con el sufrimiento que viven por su culpa, Assane no aguanta más y decide volver a París para hacerles una loca propuesta: dejar Francia y empezar una nueva vida en otro lugar. Pero los fantasmas del pasado nunca se alejan, y un regreso inesperado pondrá sus planes de cabeza.

El juego del calamar (Corea)

Ha pasado un año desde que El Juego del Calamar se convirtió en un éxito mundial y la serie continúa haciendo historia rompiendo récords de victorias en los Premios Emmy. Mientras esperamos el lanzamiento de la segunda temporada, acá está una mirada exclusiva a un video inédito de la primera temporada, el cual confirma la misteriosa identidad del Líder.

La casa de papel: Corea (Corea)

La primera parte de la nueva versión de La Casa de Papel: Corea capturó la magia de la versión original dando a las audiencias el sabor coreano único de un gran robo. La Casa de Papel: Corea tendrá un regreso con más acción y secretos emocionantes que descubrir - echa un vistazo a esta emocionante escena de persecución en la Parte 2.