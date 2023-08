Uno de los datos que parecen haber pasados desapercibidos en medio de la apatía electoral y la baja participación en algunos comicios provinciales, es la referida al voto joven, es decir aquellos que tienen entre 16 y 17 años en la Argentina y están habilitados a votar, tanto en las PASO del próximo domingo, como en la primera y la segunda vuelta electoral (si la hubiera), del 22 de octubre y del 19 de noviembre próximos, respectivamente.

Sucede que según los datos oficiales, hay un total de 1.168.033 jóvenes de 16 y 17 años de todo el país que están habilitados para hacerlo, una cifra para nada desdeñable. Representan el 3,3% de los electores que figuran en el padrón nacional, un porcentaje similar al padrón de Córdoba Capital, que fue de 1.133.116 (con 2.169 extranjeros) en la última elección a intendente.

Y en particular, en la provincia de Córdoba, también representan un número importante, ubicándose en segundo lugar a nivel país, donde mayor cantidad de jóvenes de esas edades están habilitados para votar el próximo domingo y en las siguientes elecciones generales, solo detrás de la provincia de Buenos Aires.

Del total de jóvenes incorporados en el padrón para estos comicios, exceptuados los del exterior, el mayor número corresponde a la provincia de Buenos Aires, con 456.346; seguido de Córdoba, con 92.969; Santa Fe, 81.312; ciudad de Buenos Aires, 60.404; Mendoza, 51.184; Tucumán, 44.610; Salta, 39.883; Misiones, 38.227; Entre Ríos, 35.226; Chaco, 33.040; y Corrientes, 30.072.

El secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, recordó que “todos los jóvenes que cumplan 16 años entre el 13 de agosto y el 22 de octubre están incluidos en el padrón y podrán votar por primera vez”.

El funcionario aclaró que también podrán sufragar en las PASO, los que aún tengan 15 años. Aquellos que “para el 13 de agosto tengan 15 años” podrán acudir a votar este domingo, “porque lo importante es que tengan 16 años al 22 de octubre, según lo prevé la ley”, señaló.

En el año 2012, se modificó la ley 26.774 de Ciudadanía en Argentina, otorgando el derecho a votar a los jóvenes. Esta reforma permitió que los jóvenes de 16 años pudieran participar en las elecciones nacionales, incluyendo la elección de presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Congreso.

Antes de esta modificación, la edad mínima para votar era de 18 años. Sin embargo, en las elecciones de medio término de 2013, los jóvenes de 16 años ejercieron su derecho al voto por primera vez.

A raíz de esta reforma, las provincias del país comenzaron a adaptar su legislación para extender este beneficio a los jóvenes de 16 años. Cada provincia tiene la facultad de establecer su propio sistema electoral dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional.

Es importante destacar que, históricamente, el Documento Nacional de Identidad (DNI) se obtenía por primera vez a los 16 años, ya que no se emitía al momento del nacimiento. Sin embargo, esta práctica cambió y ahora se emite el DNI al momento del nacimiento, debiendo actualizarlo a los 14 años. Con la sanción de la ley de Voto Joven en 2012, esta actualización se realiza a los 14 años y se comunica al Registro Nacional de las Personas (Renaper), que luego incorpora a estos jóvenes al Registro Nacional de Electores.

El Registro Nacional de Electores es una base de datos permanente que se actualiza con cada cambio de documento, nacimiento o defunción. Por otro lado, el padrón electoral es una "foto" del Registro Nacional de Electores y determina quiénes tienen derecho a votar en una determinada dirección y en qué lugares geográficos.

En conclusión, el derecho a votar de los jóvenes de 16 años en Argentina se estableció en 2012 y ha sido implementado gradualmente en todo el país. Esta reforma ha permitido que los jóvenes tengan voz en las elecciones nacionales y contribuyan activamente en el proceso democrático del país.

En caso de ausentismo, la legislación establece que los menores de 18 años no tendrán sanción. "Esto que se suele mencionar como que el voto es voluntario o facultativo en esta franja, no es técnicamente correcto, porque nuestra Constitución dice que el voto es obligatorio para todos, pero están eximidos de la sanción ya por la ley y no tienen que presentar hacer ninguna justificación en caso de no ir a votar", explicó el funcionario.