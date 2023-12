En vísperas de una nueva marcha a nivel nacional de distintos movimiento para este miércoles 20 de diciembre, la Mesa de Enlace Policial y Servicio Penitenciario de Misiones le solicitó a la provincia que no adhiera al protocolo antipiquetes que puso en funcionamiento el Ministerio de Seguridad de la Nación de la mano de Patricia Bullrich.

Germán Palavecino, suboficial mayor de la Policía de Misiones, dialogó con FM de las Misiones y expuso: “Efectivamente, en horas de la mañana hemos presentado un escrito al Gobernador de la provincia, al ministro de Gobierno, al subsecretario de Seguridad, al jefe de la Policía y al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, pidiendo que Misiones no adhiera a la aplicación de este protocolo por parte de la Policía”.

En medio de la polémica, el escrito presentado cataloga al protocolo como inconstitucional. “Entendemos que este protocolo viene a atropellar derechos constitucionales, que afectarían más allá de la seguridad pública, e instituciones de la democracia, es muy grave”.

Palavecino, aseguró que “lo hacemos desde nuestro espacio de representación, que es la Unión del personal policial y penitenciario de la provincia”.

A esto agregó: “Hemos escuchado que algunos medios fueron muy críticos con nuestra condición de policías y de que no estemos de acuerdo. Les pareció un agravio, nosotros entendemos que nuestra ley del personal policial de la provincia nos obliga a realizar esta denuncia porque la misión institucional de la Policía de la provincia dice que debemos garantizar la seguridad de las personas, bienes y derechos. No podemos mirar para otro costado ante tal atropello“.

Comentó que hasta el momento no hubo ninguna respuesta de ninguna autoridad, ni del Poder Ejecutivo como tampoco del Poder Legislativo.

En tanto, remarcó que dicho personal de la fuerza no iba a marchar sino que simplemente no están de acuerdo con lo que establece el protocolo e hizo énfasis en la gravedad de lo estipulado. “Nosotros presentamos este escrito por lo que representa este protocolo. Es muy grave, ya que pone a todo aquel que se reúne y se manifiesta en un espacio público, en el caso de la vía pública, en una condición de delincuente, y no es así. Para que se den esas circunstancias, se tienen que dar un montón de requisitos”.

Por último, sostuvo que “no se puede entender que desde esa cartera, que es de Seguridad, que es un espacio donde hay muy buenos técnicos, realicen tamaño desacierto” y reflexionó sobre la problemática de base: “Entiendo el trasfondo de la cuestión, que a todos los argentinos nos duele ver distintos cortes de ruta en distintos ámbitos, entendemos esta cuestión, pero no se puede arremeter contra los derechos del ciudadano“, cerró Palavecino.

Fuente: Primera Edición (Misiones).