Mecha tiene 21 años, fue finalista durante 4 años seguidos en la Red Bull Batalla Argentina. Es la primera vez que gana un participante del Interior. Mecha es el seudónimo del freestyler cordobés Thomas Nahuel Antonelli.

En diálogo con el programa “Otra vuelta de tuerca” de Radio Universidad, Mecha cuenta que está muy emocionado “aún no caigo, me quedé unos días en Buenos Aires para hacer fotos y prensa. Saliendo de las plazas se puede llegar lejos, hay un montón de pibes más… siempre tratando de seguir convocando a que nos ayuden en Córdoba y que nos den una mano porque tenemos un montón de cosas para decir, tanto acá como en el resto de provincias del Interior”.

Los chicos que hacen freestyle ocupan el espacio público, las plazas para decir cosas que a veces tienen un peso político. ¿Qué opinión tenes sobre este tema?: "Yo creo que trasciende el peso político y se trata de la convocatoria que tenemos, hay pibes que se salva la vida rapeando, los ayuda a sociabilizar, a mejorar en el día a día, te estabiliza. Es una destreza que es gratuita en la plaza, no necesitas nada. Es tan posible de hacer y llevar a magnitudes. Podría ser la disciplina más habitada del mundo”.

La improvisación, las ideas, las rimas, ¿Cómo se crea en el momento?: “Cuando empecé lo primero que tuve que desarrollar es el hábito de improvisar, desarrollar algo a partir de la nada misma. Luego el hecho de rimar y darle coherencia va saliendo solo cuando tenes la seguridad de que va a salir algo de tu cabeza”, explica Mecha.

¿Cómo son los temas que rapean: tienen que ver con la realidad, con la política?: “Se puede hacer de todo, la improvisación es muy libre e infinita. A nivel competencia hay dos formatos clásicos: uno es libre que vos entras sabes con quién te toca en el momento. Ahí pienso qué sé del otro, entonces ahí armo algo. La otra modalidad es con estímulos, donde la competencia te plantea un estímulo que puede ser rimar con una tostadora que te ponen en el escenario. Vos podes tirar la tostadora al público, romperla, hacer lo que quieras", detalla el joven.

En cuanto a la incorporación de neologismos, palabras nuevas o de otro idioma, Mecha explica: “No está estipulado pero si la gente lo compra, está todo bien… la incorporación de palabras nuevas viene de lo cotidiano, de películas… cuando digo una palabra en inglés es porque la escuché en un tema, la vi en una película o se la escuché a otro rapero”.

El freestyle como salvación

En algún momento el joven manifestó que el freestyle lo salvó de una situación en su adolescencia. Mecha explica que “mi vida fue bastante normal, nunca tuve secuencias tristes o eventos traumáticos. Creo que nunca me faltó nada. Siempre fui muy adecuado a mi computadora y videojuegos, y creo que fue en un cambio generacional donde los jueguitos empezaron a estar mejor vistos pero había rencor hacia lo friki el introvertido que no le gustaba salir de joda ni escabiar, prefería quedarme en su casa. Entonces a los 15 años me cambié de colegio y si bien siempre fui carismático y de contar muchos chistes, me duraban 15 minutos las charlas y después me volvía a casa y no tenía con quién juntarme. Cuando conocí el freestyle me sacó de mi rincón, porque no tenía muchos amigos. No me aceptaban mucho en los grupos. Cuando empecé a competir me empezaron a respetar porque no es algo a lo que se animen mucho, de rapear ante la multitud. Me empezaron a integrar un poco más".

