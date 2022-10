Hay preocupación entre artistas callejeros porque no los están dejando trabajar. Puede ser una niña que canta, una pareja que baila o una persona que hace humor. La Municipalidad no está otorgando los permisos necesarios, o se demoran mucho en entregarlos, para que artistas que viven solo de su arte, puedan trabajar en el área peatonal.

Jorge y Marcela son bailarines de cuarteto de Córdoba, desde hace más 5 años en varias esquinas y escenarios. Pero ahora no van a poder trabajar en el área peatonal. Marcela expresa: “No nos dejan trabajar en la peatonal porque aducen que son los comercios que dicen que no se puede bailar porque es como un caos. Les molesta la música fuerte, pero nosotros cuando ponemos el parlante no ponemos la música fuerte”. Además, agrega: Nosotros vamos rotando, bailamos 2 o 3 temas en un lugar, descansamos un rato, vamos a otro lugar y volvemos a bailar 2 o 3 temas".

La Municipalidad les dice que los apoya y que son importantes, pero en el momento de trabajar no los dejan. Con respecto a esto, Jorge detalla: “Hemos estado un año pidiendo los permisos… nos mandaron al Cabildo pero en pandemia estuvo cerrado. Luego lo conocemos al señor Almada, quien nos atiende amablemente y después nos dijo que no éramos los mejores bailarines, que estamos viralizados… parece que nuestro servicio no les sirvió pero si sirve este proyecto que dice que se va a enseñar a bailar cuarteto en las escuelas”. Además, la Municipalidad uso una imagen de los bailarines para promocionar el proyecto donde se va a enseñar cuarteto en las escuelas, sin el consentimiento de Jorge y Marcela.

“Nosotros pedimos que nos cedan el permiso para poder bailar. Porque vivimos el día a día, no tenemos sueldo, ni pensión, ni jubilación. Pedimos encarecidamente al señor intendente que nos de una reunión para ver cómo podemos hacer para seguir bailando”, ruega Marcela.

